DYRT TURNÉLIV: Astrid S, her på scenen i Londons O2 Arena i desember. Foto: GETTY IMAGES

Astrid Smeplass-manager vil ha mer penger fra støtteordning

MUSIKK 2019-01-24

Ba om rekordbeløp til å dekke turnéutgifter. Måtte nøye seg med ti prosent av summen det ble søkt om.

I kveld legger Astrid Smeplass (22) ut på europaturné som oppvarmingsartist for det britiske synthpopbandet Years & Years.

I slutten av november og begynnelsen av desember gjorde hun samme jobb på bandets turné i Storbritannia. Seks konserter på arenaer med tilskuertall fra 3500 til 10.000 – alle utsolgt, ifølge hennes manager Halvor Marstrander.

Turneen på britisk jord lå an til å koste Smeplass og apparatet hennes rundt 100.000 kroner per konsert, ifølge et budsjett levert til stiftelsen Music Norway, i søknad om støtte til prosjektet.

Det var beregnet ca. 20.000 kroner i inntekter per konsert. Med andre ord et samlet underskudd på nesten en halv million.

Astrid S og Marstrander søkte om støtte fra Music Norways reisetilskuddsordning for utenlandsturneer.

De ba om 200.000 kroner – synonymt med den største summen Music Norway har gitt via ordningen noen gang, i 2017, til Kvelertaks 38 konserter lange turné med Metallica.

Måtte kutte

Smeplass endte med 20.000 kroner i støtte. Som følge av dette valgte Marstrander å nedskalere sceneproduksjonen for Astrid S på turneen. Til VG sier han at de først og fremst kuttet lys- og lydutgifter, og at budsjettet endte på rundt 300.000 kroner.

Han er kritisk til hvordan Music Norway disponerer de offentlige midlene de rår over.

– Music Norway må nesten svare på hvilke vurderinger de har lagt til grunn. Men generelt mener jeg man bør se mye mer til idretten, sier Marstrander.

På tampen av fjoråret ble han også manager for fotballesset Ada Hegerberg, som kort tid etter ble tidenes første kvinnelige Gullball-vinner .

Og han slår et slag for å bruke støtteordninger for musikk til å dyrke navn som allerede er godt etablerte.

– I idretten ser man at det å bruke midler og fokus på å skape sterke profiler fører til økt rekruttering og bredde. Det samme burde man i større grad turt å tenke innen tildelinger i musikk, sier Marstrander.

Han føler seg trygg på at oppvarmingsturneer av typen Astrid S gjør nå er betydningsfulle, og begrunner det med at det er vanskelig å nå et ungt publikum via tradisjonelle medier.

– En supportrunde med en stor internasjonal artist er utrolig viktig, fordi man tapper inn i en ny fanbase både i sosial medier og i direkte møte med fans. Dette har en helt unik verdi og er en meget god investering.

Mister muligheter

Music Norway-direktør Kathrine Synnes Finnskog påpeker at deres ordning kun dekker reisekostnader. Astrid S-turneen før jul hadde i utgangspunktet beregnet disse utgiftene til 250.000 kroner.

– Vi tildelte totalt 7,7 millioner kroner i 2018, mens det ble søkt om hele 22,5 millioner kroner, så vi vet at noen prosjekter ikke blir gjennomførbare. Dette er synd, fordi det betyr at vi går glipp av internasjonale muligheter og eksportinntekter for enkeltartister og selskaper.

Hun understreker at Music Norway må tenke over sjangermessig bredde når pengene deles ut, og foreta prioriteringer etter hvor mye penger som er i potten.

– Samtidig prøver vi å etterstrebe forutsigbarhet, og det må være rom for å gi større tildelinger. Astrid S har blitt prioritert tidligere, sier direktøren, og viser til at Smeplass i 2016 fikk to tildelinger på til sammen 90.000 kroner.

Synnes Finnskog stiller seg ikke uvillig til å tenke i Marstranders baner, med flere penger til færre artister, og er klar på at manageren ikke er alene om å mene dette.

– Men tilskuddsordningen under press, både fordi Utenriksdepartementet har kuttet i sine overføringer til Music Norway de siste årene, og fordi verden er blitt dyrere.

Direktøren lover at de nå jobber med å reversere kutt og få større summer å dele ut.

– Fordi vi ser at ordningen svarer på reell etterspørsel internasjonalt og at eksportinntektene i form av konserthonorarer er i vekst.

Kvelertak fikk også i 2018 den største enkelt-tildelingen fra Music Norway, 125.000.

Store summer gikk til klassiske utøvere: Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada fikk 220.000 (fordelt på fire tildelinger), Trondheimsolistene fikk 215.000 (også fordelt på fire).

I jazzlandskapet får trommeslager Paal Nilssen-Love hvert år en god porsjon av potten. I 2018 fikk han blant annet 100.000 for en turné med Large Unit og 40.000 for en med The Thing, i tillegg til flere mindre summer til andre prosjekter.

I populærmusikk ble det blant annet delt ut 80.000 til Aurora Aksnes, 80.000 til Boy Pablo og 60.000 til Sigrid Solbakk Raabe – alle disse via to tildelinger.

Music Norway deler også ut en rekke mindre beløp. Eksempelvis fikk «Stjernekamp»-deltager Ole Børud nylig 6000 kroner til en sverigeturné, mens jazzveteran Arild Andersen fikk 4000 til en konsert i Tyskland.