Nils Henrik Asheim fikk Nordisk råds musikkpris 2018 under prisgallaen i Operaen i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nordisk råds musikkpris til Nils Henrik Asheim

MUSIKK 2018-10-30T20:06:53Z

Den norske samtidskomponisten Nils Henrik Asheim vant Nordisk råds musikkpris 2018.

NTB

Publisert: 30.10.18 21:06 Oppdatert: 30.10.18 21:23

Asheim var nominert for verket «Muohta» for kor og strykeorkester, som er komponert som et tilsvar til Joseph Haydns «Årstidene» fra 1801.

Han mottar også 350.000 danske kroner, som tilsvarer om lag 450.000 norske kroner.

Asheim ble født i Oslo i 1960, men er nå bosatt i Stavanger. 58-åringen er utdannet ved Norges musikkhøgskole og ble tidligere i høst utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikk. Han har tidligere vunnet en rekke priser, deriblant Spellemannprisen ved to anledninger, i henholdsvis 2005 og 2010.

Synne Skouen også nominert

Den norske komponisten Synne Skouen var også nominert, med operaen «Ballerina», som fikk stor oppmerksomhet etter premieren på Den Norske Opera og Ballett høsten 2017.

Her er de andre prisene fra Nordisk Råd:

Film: Islandske «Kona fer í stríd».

Den norske filmen «Thelma», regissert av Joachim Trier, var nominert, men vant altså ikke. Hans forrige film «Louder Than Bombs» vant for øvrig prisen i 2016.

Litteratur: Islandske Audur Ava Olafsdottir.

Fra Norge var «Jeg har ennå ikke sett verden» av Roskva Koritzinsky og «Begynnelser» av Carl Frode Tiller nominert. 29 år gamle Koritzinsky er den yngste nominerte kandidaten siden 70-tallet.