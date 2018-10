ARTIST: Dette bildet delte Jon James med sine 16.000 følgere 26. juni. Foto: Bilde fra Jon James’ Instagram, tatt av Kali

Rapper døde i et fly-stunt for musikkvideo

Den kanadiske rapperen Jon James (34) gikk på flyvingen til et Cessna-fly mens det var i luften. Da han kom for langt ut på vingen begynte flyet å spinne nedover.

Publisert: 24.10.18 01:16

Ifølge CNN skjedde ulykken under innspillingen av en musikkvideo i Vernon i British Columbia i Canada lørdag.

Manageren sier i en uttalelse til CNN at rapperen med det fulle navnet Jon James McMurray kom for langt ut på vingen, og at flyet da kom i spinn.

– Jon holdt seg fast til det var for sent, og da han slapp taket, hadde han ikke tid til å utløse fallskjermen. Han traff bakken og døde momentant, sier Ryan Desroches.

Piloten klarte å få kontroll over flyet og lande det i sikkerhet. Ingen andre ble skadet i ulykken.

– Han døde under innspilling av et prosjekt han hadde jobbet med i månedsvis. Han trente intensivt på dette stuntet, sier mangementet i uttalelsen.

På artistens Instagram-konto, ligger det video av basehopp og flystunt publisert 2. oktober.

Jon James skal ha vært en tidligere profesjonell fristil-alpinist, men ga opp den karrieren til fordel for musikken etter flere skader, blant annet brudd i ryggen og en knust hæl.

Rapperen etterlater seg kone, foreldre og en bror.

– Han fylte alle rundt seg med positivitet, og sa aldri noe stygt om andre– Han hadde virkelig et hjerte av gull, sier managementet.

Ifølge Billboard utførte James ofte stunts i musikkvideoene sine. Han skal blant annet ha vist fram parkour, basehopping og fallskjermhopp.