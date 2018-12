DØD: Anca Pop, her avbildet for noen få år siden. Foto: AP

Artist Anca Pop omkom i bilulykke

MUSIKK 2018-12-19T08:03:45Z

Den rumensk-kanadiske popsangeren mistet livet da bilen hun kjørte, havnet i elven Donau mandag kveld.

Publisert: 19.12.18 09:03

Anca Pop ble bare 34 år.

Fox News melder at Ancas søster varslet politiet da sangeren ikke kom hjem søndag kveld. Mandag kveld ble bilen funnet i Donau – sørvest i Romania , med den døde 34-åringen inni.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, og dødsfallet er under etterforskning.

Anca lanserte debutalbumet sitt for to år siden. Amerikanske Billboard beskriver musikken hennes som en miks av Balkan og ordinær pop.

Artistens mest kjente låt er «Loco Pop», som har en million avspillinger på Spotify.

Anca Pop etterlater seg søster og foreldre. Familien flyktet fra Romania til Canada i 1987, men på 90-tallet – etter kommunistperioden – flyttet de tilbake til Romania. Under flukten for over 30 år siden, tok familien seg over nettopp Donau – Europas lengste elv – på en liten flåte.

Tidligere i år skal hun han vakt oppstandelse ved å kunngjøre at hun hadde kvinnelig kjæreste, noe som er omstridt i Romania.

På sangerens Instagram uttrykker fansen sin sorg. Siste bilde 34-åringen postet der, er fra 15. november og viser henne sittende på en brygge mens hun skuer utover Donau.