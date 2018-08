PLATEAKTUELL: Eminem, her på en filmpremiere i New York for en tid siden. Foto: ANDREW KELLY /Reuters

Eminem slapp overraskelsesalbum i natt

Rappekongen (45) serverte fansen 13 nye låter helt ute av det blå.

Publisert: 31.08.18 07:55

Normalt går det flere år mellom hver gang Eminem gir ut plate, men utgivelsen i natt er det andre fra stjernen på bare åtte måneder. Twitter kokte raskt over med reaksjoner fra fans, som er i ekstase over det overraskende stuntet.

« Hvilken artist slipper et plate ute å si et eneste ord om det og ender opp som trending på under 30 minutter? Eminem er en rappegud », skriver en entusiastisk tvitrer .

Platecoveret viser et krigsfly, og nettstedet HiphopDX skriver at Eminem med det hyller Beastie Boys lignende cover fra 1986, License To Ill».

Variety skriver at de nye låtene byr på kritikk av både president Donald Trump – som Eminem er aktiv motstander av – og av alle som slaktet Eminems forrige skive «Revival». VG ga albumet terningkast 1 .

Også Grammy Awards, verdens største musikkprisutdeling, får passet påskrevet.

Grytidlig norsk tid postet Eminem følgende melding på Twitter, hvor han skriver at han «har prøvd ikke å overtenke»:

Albumet «Kamikaze» byr på gjesteartister som Jessie Reyes, Joyner Lucas, Royce Da 5’9 og Paul Rosenberg, skriver Billboard .

Dr. Dre og Eminem står begge som produsenter på plata, som har 45 minutter spilletid.

Studioalbumet er det tiende i rekken fra Marshall Mathers, som han opprinnelig heter, eller Slim Shady – som han liker å kalle seg.

Rappeveteranen besøkte Oslo så sent som 30. juni i år, da han opptrådte på «Oslo Sommertid»-festivalen. VGs anmelder mente konserten sto til en treer på terningen , og norske publikummere uttalte til VG at de liker de gamle låtene best .

