Pink slo tilbake mot Twitter-hets

Publisert: 05.02.18 10:57

MUSIKK 2018-02-05T09:57:06Z

En influensasyk Pink (38) imponerte tilskuerne under Super Bowl, men ikke alle var like begeistret.

Popstjernen trosset sykdommen og fremførte den amerikanske nasjonalsangen live før Super Bowl-finalen i U.S. Bank Stadium natt til dag. Oppdraget er noe av det gjeveste en artist kan skilte med, med tanke på at over 100 millioner mennesker følger sendingen live.

Pink har fått massiv skryt i sosiale medier, ikke minst etter å ha betrodd publikum via Instagram at hun har influensa. Også de fremmøtte på stadionet reiste seg og ga 38-åringen stående applaus.

Likevel har sangeren bitt seg fast i en stygg melding fra en tvitrer, som skrev at «P ink suger, og alle som liker hennes fremføring, er dumme ».

Pink valgte å svare vedkommende:

« Yeah, men i det minste suger jeg mens jeg synger nasjonalsangen vår, mens du bare suiger alene hjemme på en skitten sofa. #jegvinner », lød det i svaret fra superstjernen.

Pink skrev på Instagram før opptredenen at hun har drømt om å få synge denne sangen under nettopp dette arrangementet siden hun så Whitney Houston gjøre det i 1991.

« Og så kommer denne dagen når jeg har to små barn som bokstavelig talt hoster inn i munnen min og tørker snørret sitt på kinnet mitt », skriver Pink og legger til at hennes størrøste drøm er i ferd med å bli «et slags mareritt».

« Men la meg si dere – dette er noe av det mest ærefulle jeg har opplevd i hele mitt liv (...) Jeg lover å gjøre mitt aller beste, som jeg alltid gjør ».

Også den norske danseren Mona Berntsen (28) , for tiden aktuell som dommer i «Norske Talenter», gikk på scenen i natt – sammen med ingen ringere enn Justin Timberlake (37):

Timberlake får for øvrig også kritikk etter sin opptreden , der han hyllet avdøde Prince. Fansen skal ha reagert på hologram- presentasjonen av Prince under showet: