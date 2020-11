GIKK BORT: Ken Hensley tidligere frontmann i Uriah Heep gjestet Oslo for å promotere sin nye plate i 2003. Foto: Tom-Egil Jensen

Ken Hensley i Uriah Heep er død

Bandmedlemmet i Uriah Heep, Ken Hensley, døde 75 år gammel.

Ken Hensley, som var keyboardspiller for Uriah Heep, døde fredelig omgitt av sin familie denne uken, har broren hans bekreftet.

Det skriver blant annet Mirror.

Kens bror Trevor delte nyheten på Facebook på torsdag, og avslørte der at Ken Hensley gikk bort plutselig onsdag.

Musikeren var det progressive rockebandet Uriah Heeps keyboardspiller fra 1970 til 1980.

Broren skriver at Ken gikk bort fredelig med familien ved sin side, og en privat begravelse vil bli avholdt for ham i Spania.

– Jeg skriver dette med et tungt hjerte for å fortelle deg at min bror Ken Hensley gikk fredelig bort onsdag kveld, heter det i innlegget.

Familien skal ha vært rundt ham mot slutten, også kona Monica.

– Vi er alle knuste av dette tragiske og utrolig uventede tapet og ber om litt tid til å akseptere det som har skjedd, står det videre.

Familien ber om privatliv, og skriver at Ken Hensley skal kremeres.

– Ken har gått bort, men han vil aldri bli glemt og vil alltid være i våre hjerter.

Hensley var med å skrive og synge på flertallet av rockebandet Uriah Heeps hits på 1970-tallet – inkludert «Lady in Black», «Easy Livin og «Stealin», skriver The Sun.

Publisert: 05.11.20 kl. 14:20