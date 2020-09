MYK MANN I ROSA: Lil Nas X, som satte countryverden på hodet med «Old Town Road» i fjor, kommer med barnebok i januar, myntet på unge mellom tre og syv år. Foto: DAVID SWANSON / EPA

Lil Nas X skriver barnebok

Kommer med mykere linjer når han følger opp fjorårets monsterhit «Old Town Road» med Billy Ray Cyrus.

Det er Variety som melder dette.

Det var Lil Nas X (21) selv som tvitret nyheten tidligere i uken om den kommende billedboken «C is for country», som kommer på Random House Kids i januar neste år.

«Jeg slipper den beste barneboken noen gang snart», skriver han i tweeten.

Ordlyden her mener for øvrig Variety er mistenkelig lik det Kanye West sa da han stormet scenen under VMA i 2009 og grep mikrofonen fra Taylor Swift midt i hennes takketale.

Om bokstaven «C» i boktittelen til Lil Nas X står for «country» – altså «land» på norsk – eller musikksjangeren country, er ikke helt klart, selv om bokomslaget kan tyde på det siste. Klinkende klart er det imidlertid at Lil Nas X var på alle country-entusiasters lepper i 2019 på grunn av «Old Time Road».

Selv kalte han låten for «country rap», og «Old Town Road» gikk da også inn på Billboards country-liste – helt til Billboard selv diskvalifiserte den fordi den ikke passet inn i kategorien «country».

Bråket som fulgte i kjølvannet skapte ny interesse for låten, som i utgangspunktet hadde vært en danseutfordring på TikTok, slik det gjerne har vært med monsterhits i USA de siste par årene. Lil Nas X gjorde dermed en remiks av «Old Town Road» og fikk med seg country-ikonet Billy Ray Cyrus (ja da, Mileys far!) på den nye versjonen.

Da smalt det.

«Old Town Road» beslagla førsteplassen på Billboards hovedliste, Hot 100, hele nitten uker i strekk, én uke med originalversjonen og deretter 18 uker i remiks-versjonen med Billy Ray Cyrus. Ingen andre låter har noensinne hatt et lengre strekk på toppen av USAs gjeveste hitliste.

Tidligere i år fikk Lil Nas X to Grammy-priser for innsatsen i fjor.

«C is for country» skal handle om rapperen selv og hans trofaste ganger Panini, trolig oppkalt etter en annen av låtene til Lil Nas X.

