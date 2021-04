NUMMER 1: Den amerikanske rapperen og sangeren Lil Nas X har fått sin andre førsteplassering på Billboard. Foto: Jordan Strauss / Invision

Lil Nas X rett inn på førsteplass: − Jeg håper haterne mine er triste

Artisten debuterer øverst på Billboard Hot 100 med den kontroversielle låten «Montero (Call Me by Your Name)», og sender et stikk til kritikerne.

Lil Nas X (21) har provosert flere med låten og høstet kritikk for både låten og musikkvideoen til «Montero (Call Me by Your Name)». I promoteringen har 21-åringen sendt stikk til kristne konservative i USA.

Nå topper låten amerikanske Billboard Hot 100. Den er også blant de 50 låtene som har debutert på toppen av listen i historien, skriver Insider.

I musikkvideoen danser artisten på en strippestang og gir djevelen en «lap dance». Den åpent homofile rapperen blir sett på som en viktig rollemodell i musikkbransjen, og han har blitt kjent for å utfordre ved å provosere. Låten skal være et brev som artisten ville gitt til seg selv som 14-åring.

Videoen har fått kritikk for flere referanser til bibelen, skriver Good Morning America.

Fansen ser ut til å elske låten og den har blant annet gått viralt på TikTok, men anmeldelsene fra kritikerne har vært blandet. VGs anmelder ga den terningkast tre. Les anmeldelsen her.

Dette er Lil Nas Xs andre nummer én-låt. Artistens første hit «Old Town Road», som ble sluppet i 2019, havnet også rett på førsteplass. Den slo flere rekorder, blant annet ved å være flest uker på toppen av Billboard hot 100.

– Dere fortalte en 19-åring som nettopp hadde unnsluppet det laveste punktet i livet at han aldri ville få det til igjen, skriver Lil Nas X på Twitter.

Han feirer over alle som har gitt han kritikk og hevdet at han bare ville klare å skape en hitlåt.

– Jeg håper haterne mine er triste.

I promoteringen av låten har han også skapt en «satansko» som inneholder en dråpe menneskeblod. Nike saksøker selskap bak skoene fordi de har brukt sko fra merket uten et offisielt samarbeid.

Insider skriver at flere kristne konservative politikere i USA reagerer på referansene til bibelen. Guvernøren i den amerikanske delstaten Sør-Dakota er en av dem.

– Vi er i en kamp for sjelen til nasjonen vår. Vi må vinne, skriver hun på Twitter.