Bjørn Eidsvåg ber Arbeiderpartiet stemme for rusreformen: − Viktig

Artistveteranen tar til orde for at «en sterkt stigmatisert gruppe» skal tilbys støtte i stedet for straff.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Torsdag åpnet Arbeiderpartiets landsmøte. Debatten i forkant har i stor grad dreid seg om hvorvidt partiet vil støtte regjeringens forslag til rusreform.

Forslaget handler om å avkriminalisere bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika. I stedet for bøter eller fengselsstraff, vil regjeringen ha obligatorisk oppfølging – med gebyr for dem som ikke møter opp.

Både Fremskrittspartiet og Senterpartiet går imot reformen. Dermed ligger dens skjebne nå i Arbeiderpartiets hender.

Internt er frontene steile. Partileder Jonas Gahr Støre har ennå ikke lagt frem sitt syn på saken. Reformen behandles på Stortinget 3. juni.

Vil øke verdigheten

I Kultur-Norge har mange tatt til orde for gjennomføring av reformen. En av dem som nå melder sitt syn i debatten er en av Norges mest folkekjære artister gjennom flere tiår, Bjørn Eidsvåg (67) – som i tillegg er utdannet teolog og prest.

Han mener at reformen slår ring rundt folk som har nok å stri med.

– Rusmisbruk rammer ofte mennesker som er belastet fra før, sier Eidsvåg til VG.

– Jeg mener, som reformen sier, at disse skal tilbys støtte, ikke straff.

Artistveteranen, som i lang tid har markert seg som frittalende, mener at folk som sliter med rus vil få et bedre liv med en gjennomført reform.

– Dette er en viktig reform som er med på å øke verdigheten til en sterkt stigmatisert gruppe, påpeker Eidsvåg.

Han er også klar på at Arbeiderpartiets historie gjør det åpenbart hva de bør lande på.

– Når Ap støtter dette er partiet tro mot sin sjel, konstaterer han.

Kultur-opprop

Bjørn Eidsvåg stiller seg sammen med en rekke andre artister og kunstnere, som torsdag morgen gikk ut med aksjonen «Kulturens opprop for rusreformen».

Initiativet er tatt av rapartist Lars Vaular (36).

– Vi må behandle mennesker med rusproblemer som et helseproblem, ikke som et strafferettslig problem. Videre må vi ha fokus på mennesker og kunnskap i stedet for rent fokus på straff som noe skal forebygge andre rusmidler enn alkohol, sier Vaular til Dagbladet, som først omtalte oppropet.

Blant de øvrige signaturene finner man den populære folkemusikeren Ingebjørg Bratland (30). Til Dagbladet sier hun at det å straffe rusavhengige virker mot sin hensikt.

– Det er bare trist og urettferdig. Den norske ruspolitikken har gang på gang vist seg å skade mer enn å hjelpe de mest sårbare medmenneskene våre. Jeg håper inderlig at regjeringens forslag til ny rusreform vedtas, forteller Bratland.

Ny meningsmåling

Onsdag kveld presenterte analysebyrået Kantar resultatet av en meningsmåling der et klart flertall, 67 prosent, sier at de støtter regjeringens rusreform.

Spørsmålet de har svart enten «ja», «nei» eller «vet ikke» på, er:

«De som blir tatt av politiet med et ulovlig rusmiddel, skal ikke lenger få bøter eller et kriminelt rulleblad så lenge mengden stoff er liten og stoffet kun er til deres eget bruk. I stedet vil politiet frata dem stoffet, registrere forholdet og pålegge dem å møte til oppfølging i helsetjenesten.»

I spørsmålet ble det også gjort klart at rusbrukere vil bli frarådet å bruke ulovlige rusmidler og få informasjon om helseskadene, samt tilbud om tverrfaglig kartlegging og henvisning til ulike hjelpetiltak.

19 prosent svarer «nei» og 14 prosent «vet ikke». Blant Arbeiderpartiets velgere sier 68 prosent «ja». Blant Høyre-velgerne er tallet 66.

Også blant velgerne til partiene som tydeligst har markert sin motstand mot rusreformen, er stemningen pro-reform: 57 prosent av Fremskrittspartiets velgere svarer «ja», det samme gjør 56 prosent av Senterpartiets.

1909 personer har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av Kantar på vegne av Foreningen Tryggere Ruspolitikk og brukerorganisasjonen RIO.

– Ineffektiv og belastende

Debatten om reformen trender nå tungt i sosiale medier. Norsk Psykologforening, som organiserer rundt 90 prosent av de autoriserte psykologene i Norge, skriver dette på Twitter torsdag formiddag:

«Psykologforeningen ønsker @Arbeiderpartiet lykke til med #aplm21. Dere har nå muligheten til å avslutte 50 år med ineffektiv og belastende ruspolitikk. Det vil kommende generasjoner takke dere for #rusreformen»

På Trønderdebatt skriver Marius Sjømæling, generalsekretær for organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR), om sin mor, som døde etter lang tids rusavhengighet:

«La meg si det helt klart: Mamma døde fordi det ikke fantes riktig hjelp, til riktig tid.»

Samtidig har Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug følgende oppfordring til Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre:

– Skrot rusreformen. Stopp avkriminalisering. Sørg i stedet for at vi får en politikk som hjelper barn og unge ut av rus. Vi trenger en ettervernsreform, ikke en avkriminaliseringsreform, sier hun til NRK torsdag morgen.