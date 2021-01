GOD STARTHJELP: Elise Eriksen har fått eksklusiv drahjelp helt i starten av artistkarrieren fra sin egen far, Mikkel Eriksen i Stargate. På debutlåten «Less» har hun også med sin artistkollega Shoffy. Foto: Amanda Andersen

Stargate-datter Elise Eriksen (17): Vil bli pappas neste nummer én

Når Stargate-Mikkels datter, Elise Eriksen (17), debuterer som artist, kan det godt være at hun har plukket opp noen råd fra sin tidligere barnevakt, Rihanna...

Publisert: Nå nettopp

Elise Eriksens aller første låt, «Less» - skrevet av Julia Michaels - har allerede høstet god respons.

– Hun har vært interessert i musikk hele livet og lærte seg å spille piano og synge i tidlig alder. Samtidig har hun jo nærmest vokst opp i studio. Jeg synes det er supergøy at barna har denne interessen, og selvfølgelig ville jeg støtte opp når musikk-interessen slo inn for alvor, sier Mikkel Eriksen (48) til VG.

Sammen med Tor Erik Hermansen utgjør han det berømte Stargate-teamet som de siste 15 årene kan se tilbake på et titalls førsteplasser på Billboard-listen i USA med artister som Ne-Yo, Katy Perry, Rihanna og Beyoncé.

Datterens debut, «Less», skulle egentlig slippes ut stille og litt under radaren. Men i løpet av desember måned fikk den uventet stor oppmerksomhet.

– Jeg er allerede så fornøyd! Det har vært en kjemperespons både i USA, England og Norge, og jeg er klar for å jobbe hardt og satse alt på dette, sier Elise Eriksen.

Mikkel medgir at han helst så at datterens låt «snek» seg stille ut på markedet.

- Vi ville kanskje ikke at det skulle bli for mye press for tidlig, men la henne utvikle seg og vokse seg frem slik at fallhøyden ikke blir for stor. Det viktigste for Elise er å bygge en karriere som kan vare. Men responsen har vært veldig bra, og jeg tror dette en god start på en karriere som kan vare i mange år fremover, sier han.

ARTISTDRØM: Elise Eriksen har så og si vokst opp i Stargate-studioet til pappa Mikkel og Tor Erik Hermansen. Nå håper hun selv på en artistkarriere. Foto: Amanda Andersen

Hos Elise har artistdrømmen alltid vært der, forteller hun.

– Jeg har elsket musikk siden jeg var kjempeliten og begynte vel med piano og sang da jeg var 8-9 år. Og så har jeg på mange måter vokst opp i studio og blitt inspirert og møtt mange som jeg ser opp til.

- Er det noen som har vært innom Stargate-studioet som du har blitt «starstruck» av?

- Jeg gråt da jeg møtte Justin Bieber i 7. klasse... Men det må bli Rihanna - hun er det kuleste mennesket ever! Jeg har sittet i fanget hennes flere ganger, så det var ikke så verst barnevakt, ler hun.

– Hun er både superrå og ydmyk på samme tid, og jeg ser virkelig opp til henne. Hun har laget sin helt egen stil og blitt et ikon. Jeg jobber også med å utvikle min egen, personlige stil. Noe autentisk, noe som er viktig for meg og som jeg tror på, kan stå for og være stolt av, sier Elise Eriksen.

Selv sier hun å ha en variert musikksmak og håper at hennes egen musikk vil avspeile det.

– Jeg er inspirert av både klassisk soul og rock fra 70-tallet, til ny rap og pop. Pink Floyd, Fleetwood Mac og Travis Scott går side om side. Med min egen musikk vil jeg fortsette å eksperimentere og utvikle meg, og bruke elementer fra indie, r&b og soul. Det viktigste er at jeg digger det selv, og at det føles autentisk, sier hun.

Med bopel i USA har far og datter Eriksen selvfølgelig også merket begrensningene som coronaviruset har ført med seg, men de har likevel forsøkt å utnytte situasjonen så godt de kan.

– Det har vært en trist tid for verden, men i mitt tilfelle har det betydd at jeg har fått bedre tid til å fokusere rundt musikken og finne ut i hvilken retning jeg vil gå. På nyåret kommer det både en akustisk versjon - med Trondheimssolistene - og en remix av «Less». I mars kommer det en EP, forteller Elise.

Som 17-åring er Elise Eriksen selvfølgelig sterkt til stede på sosiale medier, noe hun kommer til å bruke aktivt fremover.

–TikTok har blitt en veldig viktig plattform for musikk. Mange av låtene som blir store der, blir også hits på radio og streaming. Det er definitivt en plattform jeg kommer til å bruke mer bevisst etter hvert, både den og andre sosiale medier som Instagram. Bassisten fra «Less»-videoen, Blu DeTiger (har én million følgere på TikTok, red.anm.), fant vi faktisk på TikTok. Det viser jo litt av viktigheten av plattformen, sier hun.

– Mikkel; du er ikke redd for å sende din egen datter ut i showbiz-industrien?

– Alle bransjer har sine negative og positive sider. Forhåpentligvis er Elise litt bedre rusta enn mange andre - hun har vokst opp i bransjen og vet hva dette handler om og sett både oppturer og nedturer. Hun vet hvor mye hard jobb som skal til, så jeg er ikke veldig bekymret. Jeg kan guide henne, men det er viktig at hun finner sin egen vei.