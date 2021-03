SKAARER: Hilde Skaar er å finne i ukens låtbunke. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ukens låter uke 12: Bølgen, SKAAR og Lovato

Bølgen er på bærtur, Black Midi knuser sjangre og SKAAR skaper bittersødme: Her er noen av ukens viktigste låter.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

SKAAR – «Say Something Now»

Denne ferske SKAAR-singelen må ikke forveksles med The Xx’ nydelige «Say Something Loving», selv om den ikke befinner seg milevis unna i tempo og melodiføring. Hilde Skaar er på stø kurs mot det store gjennombruddet, og «Say Something Now» – en intim og bittersøt poplåt som neppe vil kunne støte så altfor mange – vil nok ta henne ytterligere mot målet. Hun vinner ingen pris for originalitet, men dette er sympatisk og solid håndverk.

Bølgen – «På tur»

Verden er et mystisk og forvirrende sted. Suksessen til TikTok-fenomenet Niklas «Bølgen» Paulsen lar seg i alle fall ikke forklare ved hjelp av konvensjonell logikk. «På tur» føyer seg inn i en etter hvert omfattende rekke av flate og enerverende låter fra drammenseren, med rim fra aller nederste hylle («Herre-herregud, jeg vil ta deg med på tur/ altfor mange mennesker som vil putte meg i bur»). Bølgen og produsent Anders Nilsen har sikkert en rev bak hvert sitt øre. Men dette er omtrent like sjarmerende som å bli påkjørt bakfra av en elsparkesykkel.

Black Midi – «John L»

Et av de mest interessante britiske bandene i nyere tid er tilbake med årets elsk-eller-hat øyeblikk hittil. «John L» er et diabolsk heksebrygg av punk, jazz, prog og spoken word – kall det gjerne skronk – som følger sin helt egen indre logikk på hardtslående, hakkete og foruroligende vis. Dypt fascinerende greier. Sjekk for all del også ut den elleville musikkvideoen, hvis du tør.

Julia Michaels – «All Your Exes»

«I wanna live in a world where all your exes are dead», synger Julia Michaels – fortsatt best kjent for 2017-hiten «Issues» – på sin nye singel. På coveret holder hun en motorsag der låttittelen er skrevet med store bokstaver. Om poenget skulle være uklart: 27-åringen fra Santa Clarita er sjalu. Veldig. Sånt kan det selvsagt bli god musikk av, og Michaels har unektelig et godt grep på hooks og pophåndverk. Likevel oppleves den monomane terpingen på budskapet anmassende relativt kjapt.

Lil Nas X – «Montero (Call Me By Your Name)»

Som åpent homofil rapper med global appell er Lil Nas X en viktig rollemodell, uavhengig av kvaliteten på musikken han gir ut – som er varierende, når sant skal sies. «Montero (Call Me By Your Name)» er «Old Town Road»-sangerens brev til seg selv som 14-åring, og teksten balanserer griseprat og ømhet med stødig hånd. Den latin-dunstende melodien, på sin side, er så tynn at den knapt kan sies å eksistere.

Paul McCartney – «Find My Way» (feat. Beck)

Der fjorårets temmelig vellykkede album «McCartney III» ble til i ensom «rockdown» i hjemmestudioet, vil den kommende platen «McCartney III Imagined» by på remikser og coverlåter fra andre artister. Becks tapning av «Find My Way» skal være inspirert av en kveld på byen der Macca slapp løs sitt indre dansebeist, og resultatet har blitt en dekadent og deilig discoslentrer ikke helt ulik noe The Rolling Stones kunne spilt inn tidlig på åttitallet.

Demi Lovato – «Dancing With The Devil»

Det er liten tvil om at Demi Lovatos historie med rusavhengighet og nær-døden-opplevelser hører til blant de sterkeste og mørkeste beretningene i den moderne pophistorien. Det er synd at musikken og tekstene hennes – som ikke kvier seg for å gå inn i denne delen av biografien – er så banal og uinteressant. «Å danse med djevelen» har vært en de mest utslitte metaforene for misbruk siden lenge før Lovato ble født, men her synger hun det som om hun hostet opp ideen på egen hånd i forgårs. En storslått ballade om ingenting, med et refreng som torpederes fullstendig av overivrig vokal.