Paris Jackson (19): Tok opp haikere – frarøvet kredittkort

Publisert: 13.01.18 13:49

Michael Jacksons datter sier at hun bare skulle være hyggelig, men at hun selv endte med å bli lurt.

Det er ikke så ofte man hører om haiking lenger, fordi trenden med å be om lift med tommelen har avtatt kraftig siden 70-tallet. Men det forekommer fortsatt, skal vi tro Michael Jacksons datter, Paris.

Hun forteller at hun tok opp haikere fredag kveld, noe som ikke endte særlig godt. Gjennom hennes instagram-historier, som People.com refererer til , forteller hun at hun i utgangspunktet ville hjelpe et par som ikke så ut til å ha det så bra.

– I går plukket jeg opp et par haikere, og den ene jenta var ganske ute. Jeg ga henne et par av mine egne sokker, og stoppet ved et fastfood-sted for å kjøpe middag til dem, skriver hun, som ifølge People understreker at hun ikke ønsker å skryte av at hun har vært snill.

Poenget med historien er nemlig å fortelle at haikerne hun plukket opp viste seg å ikke være ærlige folk, ifølge Paris.

– Den kjerringa stjal kredittkortet mitt! Jeg kjørte dere faen meg Los Angeles rundt og gjorde mitt beste for å være den beste Uber-sjåføren, selv om jeg ikke jobber for Uber, og så stjeler du kortet? Hva faen, sier hun.

Paris Jackson har tidligere fått oppmerksomhet for gode gjerninger. I oktober hjalp hun ofre på Puerto Rico etter orkanen, og hun er ambassadør for Elizabeth Taylors AIDS-stiftelse.

