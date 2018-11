NY PARTNER: Astrid S har fått nytt management internasjonalt. Foto: NTB SCANPIX

Astrid Smeplass jobber med Modest Management

MUSIKK 2018-11-26T17:46:13Z

Managementet som blant annet står bak Spice Girls-comebacket har som mål å gjøre global superstjerne av Astrid S.

Publisert: 26.11.18 18:46

22-åringen, sist sett på P3 Gull i helgen, er fra før signert til det amerikanske plateselskapet Island.

Nå har Smeplass skaffet seg ytterligere internasjonale popmuskler.

Hun er ferskeste tilskudd til stallen i britiske Modest Management, som sammen med «Idol»-skaper Simon Fuller orkestrerer det pågående Spice Girls-comebacket .

De har også stått bak dette tiårets største boybandsuksess, One Direction, og Cheryl Coles solokarriere.

I stallen har de nå rundt 20 artistnavn, blant dem jentegruppen Little Mix, boybandet 5 Seconds Of Summer og den storselgende «X Factor»-vinneren Olly Murs.

– Astrid S er en virkelig spesiell artist – en begavet låtskriver velsignet med en fortryllende og unik stemme i verdensklasse, sier Will Bloomfield, en av managementets tre eiere.

– Astrids ekstraordinære talent følges av en ambisjon og en drivkraft som setter henne på sporet av å bli en stor global superstjerne. Vi er ekstremt stolte av å representere henne.

Smeplass’ norske manager Halvor Marstrander er begeistret over sin nye samarbeidspartner.

– Å få Modest med på laget gir oss et push og en unik global støtte, sier Marstrander, som nylig utvidet sitt eget Interstellar Management med fotballstjernene Andrine og Ada Hegerberg.

– Fordelingen med Modest blir som et likeverdig team. Vi blir flere gode hoder som sammen vil jobbe for Astrid på verdensbasis.

Modest Management vant nylig en prestisjetung pris ved Artist And Manager Awards i London: Peter Grant Award, oppkalt etter Led Zeppelins sagnomsuste, balltre-bærende og kompromissløst pengeinnkrevende manager på syttitallet.

Ifølge Music Week fortalte en annen av eierne, Richard Griffiths, at han nylig hadde lest Peter Grants bok og fant inspirasjon der.

– Det som kommer tydelig frem der, for meg, er at vår jobb som managere er å støtte våre artister, uansett hvilke konsekvenser det får for oss personlig.

Smeplass’ siste singel, «Emotion», gikk til tredjeplass på VG-lista, og nærmer seg ni millioner Spotify-spillinger globalt.