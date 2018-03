SKAPER URO: Jesse Hughes kommer med sterke anklager mot de overlevende etter skolemassakren i Florida i februar. Her er han avbildet på ettårsmarkeringen for massakren på konsertstedet Bataclan i Paris, der han selv opptrådte. Foto: Michel Euler / TT / NTB scanpix

Rock-stjerne ut mot overlevende fra Florida-skolemassakren

Publisert: 27.03.18 17:35

Jesse Hughes (45) fra Eagles of Death Metal kaller overlevende fra Florida-massakren «patetiske og avskyelige».

I november 2015 sto Jesse Hughes og hans Eagles of Death Metal på scenen på Bataclan i Paris da terrorister løp inn i konsertsalen og åpnet ild mot publikum. 89 mennesker ble drept. Hughes og bandet reddet seg ved å løpe inn backstage.

Siden den gang har Hughes ved flere anledninger kommet med uttalelser som har opprørt både fans og pårørende.

I helgen kom den foreløpig siste.

Flere medier melder om nå slettede poster på hans egen Instagram-konto der han langet han ut mot de overlevende fra massakren ved Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida i februar, der 17 unge mennesker mistet livet.

Et tyvetalls overlevende ved skolen dannet senere antivåpen-gruppen Never Again MSD.

Det var denne gruppen som organiserte den store March For Our Lives i Washington i helgen.

Antivåpen-demonstrasjonen samlet flere hundre tusen mennesker i den amerikanske hovedstaden i kampen for strengere våpenlover i USA.

Den voldsomme medieeksponeringen har åpenbart falt Jesse Hughes tungt for brystet.

I den nå slettede Instagram-posten beskylder han de overlevende studentene etter massakren for «å utnytte dødsfallene til 16 av våre medstudenter for noen Facebook-likes og medieoppmerksomhet».

Hughes kaller fremgangsmåten «patetisk og avskyelig», og trekker også inn sin egen skrekkartede opplevelse fra snart tre år tilbake.

«Som en overlevende av en masseskyting kan jeg fortelle dere fra førstehåndserfaring at alle dere som protesterte og tok dere fri fra skolen fornærmer minnet til alle som ble drept, og misbruker og fornærmer meg og alle andre elskere av frihet».

VG har sett Instagrampostene som nå er fjernet fra Jesse Hughes profil, @fatherbadass.

En annen post viser et manipulert bilde av Emma González – en av de ledende skikkelsene blant de overlevende fra skolemassakren i Florida – som angivelig river i stykker den amerikanske grunnloven.

Originalbildet skildrer imidlertid at Gonález river i stykker en blink .

Jesse Hughes har markert seg som en ivrig tilhenger av våpen. og har blant annet uttalt at «inntil ingen har skytevåpen, må alle ha dem» .

Flere andre ganger etter Bataclan-massakren har rockeren kommet med kommentarer som har skapt furore, blant annet da han året etter massakren antydet at terrorhandlingen var en innsidejobb og at terroristene hadde fått hjelp fra ansatte ved konsertstedet.

Se og hør Jesse Hughes forklare hvorfor alle bør ha rett til å bære skytevåpen på linken under: