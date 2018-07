FOLKEFEST: Entusiastiske publikummere under Palmesus i 2015, da Kygo var det store trekkplasteret. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Palmesus-gjester fortviler over billettsvindel

Publisert: 04.07.18 15:05 Oppdatert: 04.07.18 15:38

MUSIKK 2018-07-04T13:05:31Z

Flere titalls personer venter fortsatt på festivalbilletter de tror de har kjøpt. To personer er allerede dømt for å ha svindlet til seg penger.

Fredag braker det løs med ny Palmesus -festival på Bystranda i Kristiansand. Mange som har gledet seg, må imidlertid belage seg på skuffelse. I sosiale medier florerer det med meldinger fra personer som hevder de har betalt store summer for billetter de aldri har mottatt.

Ikke alle har fått med seg at to personer allerede er dømt for billettsvindel i forkant av årets festival. I mars ble en mann dømt i Sandefjord tingrett for å ha tatt imot flere tusen kroner for billetter han ikke var i besittelse av – til Palmesus og andre arrangementer. I april falt det dom i Jæren tingrett mot en mann fra Sandnes, som også hadde solgt «billetter» han ikke hadde for opptil flere tusen kroner per stykk. Sistnevnte er dømt for lignende forhold i 2013.

VG kjenner til at sistnevnte også etter at dommen falt i april har operert i billettmarkedet. Vedkommende skriver i en SMS til VG at han ikke vil kommentere.

Postene i sosiale medier går ut på at folk har betalt for å få billetter tilsendt i posten, eller at de er blitt lovet å få utlevert billettene utenfor festivalområdet. VG har også mottatt flere tips om billettsvindelen.

Palmesus: – Beklagelig

Palmesus-arrangørene beklager at mange blir snytt for penger og konsertopplevelser. Daglig leder Leif Fosselie bekrefter overfor VG at både de og Ticketmaster får mange henvendelser fra fortvilte kjøpere.

– Siden vi selger ut alt av billetter et helt år i forveien, blir etterspørselen høyere enn tilbudet. Det igjen fører til mye svartebørs, sier Fosselie.

Også i fjor falt det dom i Oslo tingrett mot en person som hevdet å selge Palmesus-billetter.

Prøver å beskytte

Både til Palmesus i fjor og i år er det solgt rundt 35.000 billetter. Fosselie forklarer at de tar mange grep for å gjøre det vanskelig å svindle, samtidig som de forsøker å beskytte alle sine kunder.

– Når du kjøper, får du ikke selve billetten, men en ordrebekreftelse. En fysisk billett med spesialdesign blir sendt ut like før arrangementet. Da unngår vi det som er hovedproblemet med billettforfalskning, nemlig kopiering av digitale billetter. Men når det er snakk om så høyt salg, vil det være mange som ikke får med seg informasjonen, og som dermed blir lurt til å kjøpe falske billetter, eller tror at de har digitale billetter.

Palmesus opererer kun med fysiske billetter, og ikke med digitale billetter som kun er gyldig første gang strekkoden scannes.

– Det eneste vi kan oppfordre til, er å kjøpe billetter via Ticketmaster. Dersom man likevel tar sjansen på å kjøpe fra andre, så er det viktig å vite at det er ulovlig å selge over pålydende pris. Når vi selger, er det også en begrensning på fire billetter per kjøper.

– Det er grunn til å frykte at det kommer gjester til helgen som opplever å bli skuffet fordi de ikke får billetter de er blitt lovet, eller at billettene er falske. Hvordan håndterer dere disse tilfellene?

– Det er veldig beklagelig, men vi oppfordrer alle som blir svindlet til å politianmelde. Festivalen er hundre prosent utsolgt, så vi kan dessverre ikke hjelpe dem som blir lurt. Det eneste vi gjør for å begrense svartebørs på gaten utenfor området, er at vi hver dag klokken 09 legger ut 50 dagspass som fysisk må kjøpes i døren, svarer daglig leder Leif Fosselie.

Palmesus har rutiner for å fange opp og politianmelde svindlere.

– Paradoksalt har ofte de som svindler andre, selv kjøpt gyldige billetter og møter opp på festivalen. Da har vi registrert navnene deres, sier Fosselie.

Opptrer like før termin

Cardi B ble kunngjort som Palmesus-artist på nyåret, men ikke lenge etter kom nyheten om at stjernerapperen er gravid og må melde avbud. Fansen kan imidlertid trøste seg med at Cardi Bs ektemann, Offset, tar turen sammen med resten av gruppa Migos . De går på scenen fredag – dagen før Cardi B har fødselstermin.

– Han kommer, uavhengig av termindatoen, opplyser Leif Fosselie.

Blant de øvrige trekkplastrene til årets Palmesus er Dimitri Vegas and Like Mike, Ina Wroldsen, Don Diablo, Julie Bergan og Ylva.

Festivalen feirer tiårsjubileum i år. Siden oppstartet i 2009 har Palmesus vokst til å bli Skandinavias største strandfest.