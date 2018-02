Foto: Linn Heidi Stokkedal

Plateanmeldelse: Great News – «Wonderfault»

Publisert: 16.02.18 16:06

MUSIKK 2018-02-16T15:06:40Z

Mest gammelt nytt. Men ikke dårlig nytt.

4

ALBUM: INDIEPOP

Great News

«Wonderfault»

(Eget Selskap)

Ny uke, nytt band fra Bergen. Denne gjengen har riktignok holdt det gående en stund. Både sammen og i alle fall på egen hånd. Trioen består av vandrere fra andre band som på ulike måter har preget den bergenske scenen. Sammen har de så mange års banderfaring at i en annen virkelighet ville de blitt frontet som superband og hauset opp for helt andre ting enn det de er gode til: Skru smart dansepop med sjøsyke synther og karusellsvaiende gitarer.

Ikke bare det man litt for forenklet kaller indiedance. Det lånes tungt og skamløst fra alt fra New Order til Tears for Fears. Men ikke nødvendigvis i den rekkefølgen. Hver eneste lille bit kan minne om noe annet. Til tider et sammensurium, til tider et genialt fokusert popalbum der melodiene perler seg ut. På sitt beste hele den britiske musikkbransjen i løpet av noen få takter, på sitt verste en nesten én til én kopi av band fra tiårsskiftet mellom åtti og nittitallet.

Utfordringen er denne balansen mellom det kopierte og det stjålne, det som fremdeles er forskjellen på stor og fantastisk kunst. De stedene bergenserne mestrer den er det en fornøyelse å høre på.

«Make Me Feel» er for eksempel storstilt popmusikk med et refreng som fortjener det største publikumet dette landet kan by på. Dessverre er det ikke nok av slike øyeblikk, selv om det jevnt over holder en stødig høy kvalitet.

Hvorfor er litt vanskelig å få grep på umiddelbart, fordi innpakningen som nevnt antyder alle forutsetninger til å være mye bedre. Etter flere runder og dyptpløyende lytting kan det virke som om forklaringen er flerdelt. Blant annet ønsket om å være mikset mot et lydlig midtpunkt som fjerner dynamikk, og at innspillingen for ofte bærer preg av at det meste er gjort selv.

Følelsen av soveromsinnspilling for band ligger tettpakket rundt helheten. Samtidig som det er noe besnærende søvndrukkent (åpenbart) over hele det litt skeive, men duvende danselaget som albumet strekker seg mot. De gangene de mestrer denne kombinasjonen avposering og panegyri er de virkelige gode nyheter. Andre ganger nærmer det seg mer de delene av Dagsnytt 18 der man egentlig bare repeterer gårsdagens diskusjon med nye ord.

BESTE LÅT: «Make Me Feel»