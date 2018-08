2016: Aretha Franklin under en opptreden i Det hvite hus i Washington i 2016. Foto: Carolyn Kaster /AP

Amerikanske medier: Aretha Franklin kritisk syk

Publisert: 13.08.18 11:25

MUSIKK 2018-08-13T09:25:28Z

Familien våker angivelig over souldronningen (76) i Detroit.

En rekke amerikanske og britiske medier melder at tilstanden til Aretha Franklin er svært alvorlig.

Samtlige siterer nettstedet Showbiz 411 , som drives av skribent Roger Friedman. Friedman har selv skrevet meldingen, der han hevder eksklusivt å kunne opplyse om at Franklin er svært dårlig, og at familien ber om bønnehjelp og samtidig respekt for privatlivets fred.

« Dette knuser hjertet mitt og hjertene til familien og alle venner av den store Aretha Franklin », skriver Friedman.

Daily Mail , Chicago Sun Times , Bet.com er blant mediene som har videreformidlet meldingen. Showbiz 411 skriver kun at Franklin befinner seg i Detroit, mens andre medier opplyser om at hun er innlagt på sykehus i byen.

2011: Aretha Franklin mistet 40 kilo

Superstjernen har slitt med skrantende helse etter at hun fikk kreftdiagnosen i 2010, og i fjor bestemte hun å legge karrieren på hylla . Da hadde hun rukket å lansere album nummer 42 og legge en 60 år lang merittliste bak seg.

Hele 18 Grammy-trofeer har hun blitt belønnet med opp gjennom årene. 76-åringen var også den aller første kvinnen som ble innlemmet i Rock Hall of Fame – i 1987. I 2008 kåret bladet Rolling Stone henne til «The greatest singer of the rock era».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Franklin, som har to ekteskap bak seg og er mor til fire, har vært i musikkbransjen siden hun var 14 år. Hun innrømmet i fjor at avskjeden med rampelyset var bittersøt.

– Men jeg føler meg veldig, veldig beriket og fornøyd med tanke på hvor karrieren min startet og hvor den er nå, uttalte hun i et TV-intervju .

Blant de største hitlåtene er «Respect», «Natural Woman», «Chain Of Fools» og «Until You Come Back To Me» og «I Knew You Were Waiting». Franklins siste sceneopptreden var i Philadelphias Mann Center i august i fjor.

«The Queen of Soul», som hun kalles, hadde tre søsken, men alle er gått bort som følge av kreft.