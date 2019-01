HEVDER HUN BLE UTPRESSET: Mariah Carey er aktiv på rettsfronten i første halvdel av 2019. Her er hun avbildet under en pressekonferanse i Tel Aviv i juni 2017. Foto: JACK GUEZ / AFP

Mariah Carey saksøker tidligere assistent

Den 48 år gamle superstjernen anklager sin tidligere assistent for å ha tatt intimvideoer i smug og presset henne for penger.

Det er TMZ som har fått tak i rettsdokumenter som tilsier at Careys tidligere personlige assistent, Lianna Azarian, kan måtte møte i retten etter ganske sterke anklager fra artisten.

I søksmålet kommer det frem at Mariah Carey ansatte Azarian i mars 2015 som sin øverste personlige assistent, og at det ikke tok lang tid før hun tok Careys kredittkort ut på byen for å kjøpe ting til seg selv, men som hun hevdet var til Carey.

På den måten oppnådde hun også store rabatter.

Det kommer også frem at assistenten hadde filmet hennes «personlige aktiviteter», uten at det kommer frem nøyaktig i søksmålet hva dette er, annet enn at det ville ha vært ekstremt ødeleggende for sangstjernens karriere og privatliv dersom opptakene ble offentliggjort.

Mariah Carey hevder også at Azarian skal ha vist videoene til noen av sine venner og sagt at hvis hun noen gang ble sparket fra jobben, skulle hun selge dem.

Og sparket ble hun, i november 2017.

Det er på dette tidspunktet at Carey hevder hennes tidligere personlige assistent begynte å presse henne for penger. Azarian skal ha krevd åtte millioner dollar – drøyt 68 millioner norske kroner – for opptakene.

TMZ har også fått en uttalelse fra en som skal ha nær kontakt med Mariah Carey-leiren. Vedkommende forteller til nettstedet at bevisene mot den tidligere assistenten var så sterke og mange at Carey så seg nødt til å gå til søksmål.

– Vi forventer å gå seirende ut av dette, slik at Mariah kan fortsette årets suksess med sin kommende Nord-Amerika-turné og gjenkomst til Las Vegas, sier personen.

Søksmålet mot den tidligere assistenten er innlevert kun få dager etter at Mariah Carey inngikk forlik i en rettstvist med sin tidligere manager Stella Bulochnikov.