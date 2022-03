OSCAR-LUNSJ: Billie Eilish på den tradisjonelle samlingen i Los Angeles 7. mars.

Billie Eilish nervøs før Oscar

Billie Eilish (20) og broren Finneas O’Connell (24) kan vinne den gjeve Oscar-statuetten for beste filmlåt søndag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Ikke nok med det – Hollywood Reporter melder nå at Eilish også skal fremføre «No Time To Die» under det direktesendte prisdrysset – hitlåten fra James Bond-filmen med samme navn.

– Å ja, vi kommer definitivt til å være på plass, uttalte Eilish til The Times’ Saturday Review i helgen – altså før det ble kjent at hun og broren uansett skal innta scenen med opptreden.

– Vi er veldig nervøse og veldig spente, la hun til.

Det er altså Eilish faste makker, hennes egen bror, som har produsert hitballaden. VGs anmelder ga den terningkast fire da den ble sluppet.

Favoritter

Eilish har tidligere uttalt på ABCs «Good Morning America» at hun aldri hadde regent med å bli nominert.

– Det er helt sant, presiserte hun – og forklarte at Oscar-gallaen alltid har vært en TV-begivenhet hjemme i stua, helt siden hun og broren var barn.

– Vi inviterte venner over hvert år, pyntet oss og spiste mat. Så nå er akkurat det veldig rart.

Den amerikanske søskenduoen er favoritter til å seire over konkurrentene, etter å ha vunnet tilsvarende pris under både Golden Globe, Critics Choice, Grammy og Society of Composers and Lyricists.

SØSKEN: Billie Eilish og Finneas O’Connell på Oscar-lunsjen tidligere denne måneden.

Eilish og broren kjemper mot Beyoncé og låten «Be Alive» fra filmen «King Richard», Sebastián Yatra og låten «Dos Oruguitas» fra filmen «Encanto», Van Morrison og låten «Down to Joy» fra «Belfast» og Reba McEntire og låten «Somehow You Do» fra «Four Good Days».

Hvem som stikker av med verdens mest ettertraktede film(musikk)-trofé, blir kjent førstkommende søndag når Dolby Theatre i Los Angeles åpner dørene for filmeliten.

Også Norge stiller med to vinnersjanser. «Verdens Verste Menneske» kan få Oscar både for beste utenlandske film og beste originalmanus. Regissør Joachim Trier (48), med-manusforfatter Eskil Vogt (47) og hovedrolleinnehaver Renate Reinsve (34) skal alle være til stede.