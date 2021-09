NORGESVENNER: Bruce Springsteen (71) og Steven Van Zandt (70) under en konsert på Valle Hovin sommeren 2012.

Steven Van Zandt om hvorfor han droppet Springsteen: − Bruce hadde sluttet å lytte

I sin nye biografi gir norgesvennen Steven Van Zandt (70) bestekompisen Bruce Springsteen (71) det glatte lag.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

De vokste opp sammen og ble rockestjerner sammen. Likevel valgte Steven Van Zandt (70) å vende Bruce Springsteen (71) og hans E Street Band ryggen da suksessen var et faktum.

I biografien «Unrequited Infatuations: A Memoir» gjør Van Zandt dypdykk i livet som sidemannen til verdens største rockestjerne. Boken omhandler alt fra barndommen i New Jersey, hans første møte med Bruce Springsteen i 1965 og dannelsen av E Street Band, samt en politisk ladet solokarriere og skuespillersuksess i TV-seriene «Sopranos» og «Lilyhammer».

Men i et utdrag publisert av musikkmagasinet Rolling Stone Magazine, fremgår det tydelig at hans kjærlighet er av det ufiltrerte slaget.

KUNSTNEREN SOM UNG MANN: Bruce Springsteen slik han så ut da han utga albumet «Darkness On the Edge of Town» i 1978.

– Vi var boms

Han røsker tak rockestjerneillusjonen, og har følgende melding til dem som mener han må være stolt over den enorme suksessen:

– Vi var boms. Komplett uegnet for ethvert respektabelt type arbeid, skriver Van Zandt, før han tilføyer at bandet hadde en høy arbeidsmoral som reddet dem.

Videre skriver 70-åringen at han alltid har likt å være undersjef i E Street Band. Det holdt ham ut av rampelyset samtidig som det gjorde ham stor nok til at han forsvarte sine egne livsvalg.

Likevel brøt han med E Street Band og Bruce Springsteen i 15 år. Hvorfor?

– En gang i 1982 begynte det å føles som om Bruce hadde stoppet å lytte, skriver Van Zandt ifølge Rolling Stones Magazine.

–Han hadde alltid vært det mest ensporede individet, med et naturlig, ekstremt monogamt fokus på alle typer ting – forhold, låtskriving, gitarspill, vennskap.

Fikk du med deg? Springsteens manager oppklarer 46 år gammelt låtmysterium

OFTE I OSLO: Steven «Little Steven» Van Zandt fotografert på The Thief i under et VG-intervju i 2016.

Ifølge Van Zandt toppet det seg da han følte at gode råd han ga «The Boss» ble ignorert.

– Jeg følte at jeg hadde fortjent å ha en offisiell rolle i beslutningsprosesser. Han var uenig. Så jeg sluttet, skriver Van Zandt og omtaler det som «å tukle med Skjebnen».

TV-suksessen med «Sopranos» og «Lilyhammer hadde trolig aldri blitt noe av, mener han, om det ikke var for at han gikk sin egen vei. At hans egen 15-årige sorti endret kompisen Bruces privatliv til det bedre, er udiskutabelt, mener Van Zandt.

– Jeg mistet kraften min

Springsteen ville fortsatt i flere år på veien om det ikke var for at Van Zandt sluttet. Sistnevnte spør seg om Springsteen da ville hatt tid til å starte et forhold og en familie med musikeren Patti Scialfa, som selv har en solokarriere utenom deltagelsen i E Street Band.

FANT KJÆRLIGHETEN: Bruce Springsteen (71) hadde et kort ekteskap med en modell før han ble sammen med E Street Band-medlem Patti Scialfa (68).

Kjærligheten mellom supermusikerparet, de tre barna deres, muligheten det ga bandmedlemmer til sidekarrierer utenom: Alt dette er bra, mener Van Zandt.

Og prisen?

– Jeg mistet kraften min. Som Chadwick Boseman i rollen som James Brown sier i den glimrende biografiske filmen «Get On Up» etter at Brown har sagt opp bandet: «Fem minutter siden var dere det råeste bandet i landet; Nå er dere ingen.».

Dette, hevder Van Zandt, er lærdom han ønsker å gi videre.

– Aldri, aldri forlat kraftstasjonen din. Inntil du har funnet en ny.

De to ungdomskameratene har imidlertid bevart vennskapet, og Van Zandt mener en av hans viktigste roller er å påminne Bruce Springsteen hvem han er for folk. Og hvem han bør være.

Fikk du med deg? Kom med hilsen til norsk OL-utøver:

Kastet ut

I en av de få, men heftige kranglene de to har hatt i livet, skal Van Zandt ha lekset opp for «The Boss»:

–Jeg hater å fortelle deg dette, men ingen bryr seg et fnugg om livet ditt! Om gaven din, jobben din! Ditt geni er å fortelle folk om deres egne liv. Å hjelpe dem å forstå deres fordømte eksistens! La dem vite at du forstår hva de gjennomgår og at de ikke er alene!, raste Van Zandt mot Springsteen.

– Herregud mann, du er helt gal, skal Springsteen ha kvittert.

Men Van Zandt kjeftet bare videre og lekset opp for verdensstjernen:

– Folk avhenger av din empati. Det er det du gjør best!

les også Little Steven om Norge: – Mitt andre hjem

les også Bruce Springsteens store løfte

les også Her er Bruce Springsteen i «Lilyhammer»

les også Bruce Springsteens hilsen til det norske OL-håpet

les også Gjelsten henter Bruce Springsteens datter til laget sitt: – Hun har ingen nykker

Se video av Bruce Springsteen og Steven Van Zandt spille på Ullevaal stadion i 2016: