HØYGRAVID: Sara Skjoldnes og Ben Adams hjemme i leiligheten i Oslo kort tid før fødselen.

Ben Adams og norske Sara Skjoldnes har fått barn

Hun ble født 25. september, røper Ben Adams på Instagram.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Paret, som har vært sammen siden 2009, har dokumentert svangerskapet både på Instagram og i «The Baby Podcast». Blant annet har de lagt ut ultralydbilde.

Babyen kom til verden på termindatoen, 25.09.21, og får navnet Skylar Skjoldnes Adams, skriver Ben Adams på Instagram.

– Hun sov ved siden av meg store deler av natten. Fantastisk, skriver han.

På Instagram skriver han også at han er svært imponert over forloveden Sara Skjoldnes’ innsats under fødselen.

– Takk Gud for at jeg ikke trengte å gjøre det, skriver han, og legger til at han er imponert over alle andre andre kvinner som har gjort det.

Barnet er det første for begge, og de har for lengst røpet at barnet i magen var en jente.

De siste dagene har Adams delt glimt på Instastory, der han og forloveden er ute og går – i et forsøk på å få fortgang i fødselen.

Skjoldnes, som kommer fra Skien, er også sanger – om enn ikke så kjent som samboeren. Hun brukte sangtalentet sitt da hun deltok i Miss World i 2009.

Britiske Adams ble berømt verden over med boybandet A1. Han har også deltatt i Melodi Grand Prix og svingt seg nesten helt til topps i «Skal vi danse». Det er mange år siden han gjorde «nordmann av seg» og flyttet til Norge på grunn av kjærligheten.

Mens resten av A1 i disse dager turnerer i England, Bens hjemland, har Ben måttet stå over i påvente av fødsel. Bandet skal også til Asia i høst, mens norgesturné står på planen i 2022.

Nylig slapp A1 låten «Spiders», første smakebit på albumet som kommer til neste år.

A1 hadde sin storhetstid rundt årtusenskiftet. Ben Adams, Mark Read og norske Christian Ingebrigtsen ble, sammen med Paul Marazzi, en del av popeventyret A1 i 1999.

De neste årene hadde de flere superhiter som «Caught In The Middle», «Same Old Brand New You», «Everytime» og en versjon av a-ha-klassikeren «Take On Me». I 2002 var det slutt, men Ben, Mark og Christian gjorde comeback først i 2009 og så 2018.