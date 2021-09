STJERNEPAR: Agnes Kittelsen og Lars Winnerbäck på filmpremiere i Oslo i 2017. Hun får mye av æren for at livet ble godt igjen.

Lars Winnerbäck om livskrisen: − Hadde ikke lyst til noe

Den svenske artisten Lars Winnerbäck (45) slet med alvorlig depresjon før han ble kjæreste med norske Agnes Kittelsen (41).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I podkasten «Hundåren» snakker Winnerbäck til Tomas Andesson Wijs (49) om den store smellen han gikk på i kjølvannet av den store suksessen for snart ti år siden.

Svensken kan skilt med 12 studioalbum, syv Grammispriser og en rekke andre utmerkelser. Men mist i suksessen i 2012 skjedde det noe. Winnerbäck skulle holde mange store konserter, men i stedet endte han på sofaen – uten ork til å noe som helst, i hvert fall ikke å stå på scenen.

– Det begynte å bli veldig store arenaer, noe som egentlig var helt fantastisk. Men akkurat der og da kjente jeg at jeg ikke orket å være den som skulle stå lengst frem på scenen, sier han i den drøyt timelange podkasten.

Ansvaret og alle pengene som var investert i ham og hans prosjekter ble brått for tungt å bære. Winnerbäck mistet fullstendig lysten til å opptre.

– Det var min store livskrise, tror jeg. En depresjon, sier sangeren og låtskriveren, og legger til at 2013-albumet «Hosianna» ble til i den tyngste perioden i livet hans.

MELANKOLIKER: Lars Winnerbäck, her på Bråvallafestivalen for noen år siden, er kjent for sine såre tekster om livet og kjærligheten.

Men han kom ut av krisen. Og det på en ganske bra måte, mener 45-åringen selv.

Winnerbäck Han nevner spesielt to mennesker som betydde mye i veien mot et gladere liv igjen. Den ene er Agnes Kittelsen, den norske skuespilleren han ble sammen med i 2014, giftet seg med i 2016, og i 2019 fikk et barn med.

– Flaks

Winnerbäck sier om kvinnen i sitt liv, kjent fra blant annet «Exit» og «Kon-Tiki», at hun er åpen og uredd, og at hun gjør helt andre ting enn han selv. Det synes han er lærerikt.

– Jeg synes hun gjør det så jævlig bra, og det var jo jævlig flaks, sier han om at de to møttes.

Han legger til:

– Jeg kunne ha fucket opp dette om jeg ikke var på rett plass, tror jeg, men så lyktes jeg med ikke å gjøre det. Kanskje jeg faktisk i stedet lyktes med å bli litt mindre kategorisk og mer åpen for nye ting, sier Winnerbäck.

Den andre som får del av æren for at artisten kom seg ut av mørket, er manager Anders Larsson. Han merket at det var noe som ikke sto bra til, og etter lange, gode og mange samtaler dem to imellom, var Winnerbäck veien tilbake til scenen og spillegleden.

