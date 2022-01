HOLDER IGJEN: Kulturminister Anette Trettebergstuen har nå bedt FHI og Helsedirektoratet om å undersøke mulighetene for innføring av coronasertifikat på kulturarrangementer og håper hun har et svar til et utålmodig norsk kulturliv i løpet av neste uke.

Kulturministeren svarer på kritikken: − Kan ikke åpne alt på en gang

Kulturminister Anette Trettebergstuen maner kultursektoren til enda mer tålmodighet, selv om mange ikke er fornøyde med lempingen på nasjonale restriksjoner.

Av Stein Østbø

Karianne Jæger i Scenekvelder, husprodusenten på Folketeateret i Oslo, var klar i sin tale etter regjeringens pressekonferanse torsdag: Hun «var rasende».

– Kulturministeren snakket om lettelser, men slik ser vi det ikke. Det råder en enorm fortvilelse der ute over at kulturlivet for tredje gang rammes hardt av smitteverntiltak som er begrunnet i at man skal sørge for at kapasiteten på sykehusene er ivaretatt. Men akkurat det er vel strengt tatt regjeringens oppgave og ikke Kultur-Norges, uttalte Karianne Jæger.

Blant tiltakene som ble presentert på regjeringens pressekonferanse torsdag var en økning i antall publikummere til 200 personer på fast anviste plasser på kulturarrangementer.

Det holder ikke for større konsert- og teaterlokaler som Folketeateret.

– Scenekvelder er en privateid arbeidsplass for over 350 utøvere i kulturbransjen årlig. Folketeatret har en sal på 1402 seter. 200 mennesker i salen for oss er ingenting. Vi er fremdeles stengt da. Vi har ikke sjansen til å spille for så få, sa Jæger til VG.

RASENDE: Karianne Jæger ved Folketeateret i Oslo.

Kulturminister Anette Trettebergstuen skriver i en e-post til VG at hun «har stor forståelse for at Folketeatret og andre aktører i kultursektoren som disponerer store saler, er fortvilet etter to år med avstandskrav og skiftende antallsbegrensninger, og at vurderingene som kommer neste uke, helst skulle kommet i går».

– Samtidig har vi vært tydelige på at vi prioriterer barn og unge først, og tiltakene regjeringen presenterte i går, reflekterer nettopp det. Dette handler ikke om hvorvidt det spres smitte konkret på arrangementene i Folketeatret, men om en generell nedbremsing av mobiliteten i samfunnet, slik det har vært hele veien, skriver Trettebergstuen.

Hun minner samtidig om at regjeringen kompenserer også de som må nedskalere og avlyse.

– Scenekvelder har til nå mottatt over 100 millioner kroner fra kulturordningene. Kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen sammen med styrking av etablert virkemiddelapparat og de andre koronaordningene skal til sammen treffe bransjen godt, mener Trettebergstuen.

Hun presiserer at både hun og regjeringen må lytte til helsefaglige råd, men at det var rom nå for å lette på noen av tiltakene.

– Derfor ble antallsbegrensningen på arrangementer utvidet fra 50 til 200 personer. Et av de aller tydeligste signalene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er imidlertid at vi må trykke på bremsen også, for å unngå en uforsvarlig bratt smittespredning. Da kan vi ikke åpne alt på én gang, skriver kulturministeren i sin e-post.

Flere store kunstnerorganisasjoner varsler nå en demonstrasjon foran Stortinget onsdag.

Omtrent samtidig håper Anette Trettebergstuen å ha klar justerte tiltak etter å ha bedt FHI og Helsedirektoratet om å komme raskt tilbake til regjeringen med nye vurderinger for bruk av koronasertifikat og differensierte publikumsantall etter lokalets størrelse.

– Forhåpentligvis kan regjeringen presentere justerte tiltak allerede neste uke, skriver kulturministeren.