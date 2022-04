STORESLEM: Jon Batiste med alle de fem Grammy-statuettene.

Grammy-vinner Jon Batiste hemmelig gift

Jon Batiste (35), som søndag kuppet Grammy Awards, giftet seg med sin kreftsyke kjæreste Suleika Jaouad (33) i februar.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Først nå forteller de to til offentligheten at de er blitt mann og kone. Det skjedde i en liten, intim seremoni i februar.

– Vi er gift. Vi har vært hemmelig gift frem til dette øyeblikket, sier en smilende Suleika Jaouad i et intervju med «CBS Sunday Morning», som gikk på lufta like før musikkprisutdelingen i Las Vegas lørdag.

Der stakk ektemannen av med flest priser av alle.

– Trasshandling

Batiste og Jaouad har vært kjærester i åtte år, og da hun nylig fikk diagnosen leukemi, altså blodkreft, for andre gang, bestemte de to i all hast å gifte seg. Dagen før Jaouad skulle gjennom en beinmargstransplantasjon, lovet de to hverandre evig troskap.

– Dette forandrer ikke på planene vi har. Dette er bare et lite hunder på veien, sier Batiste om konas sykdom.

– Vielsen er en slags trasshandling. Mørket vil forsøke å overmanne deg, men du må bare skru på lyset. Fokuser på det lyset og hold fast ved det, sier han.

Etter beinmargstransplantasjonen delte Jaouad dette sykehusbildet av seg og Batiste på Instagram – da uten å røpe at de hadde giftet seg:

Jaouad, som er forfatter og har skrevet blant annet «Between Two Kingdoms», forteller at de to for lengst hadde planlagt å gifte seg.

– Jeg tror vi har villet det helt siden første uken vi var sammen. Faktisk tror jeg det var da Jon brakte temaet ekteskap på bane for aller første gang. Vi har hatt åtte år på oss, så det er ingen forhastet beslutning, sier hun og smiler.

KJENDISPAR: Suleika Jaouad og Jon Batiste i Washington i 2019.

Jaouad var 22 år første gang hun fikk leukemi. Det var før hun ble sammen med Batiste. Hun forteller at ektemannen gjorde det helt klart for henne da han fridde at han ikke fridde på grunn av sykdommen.

– Han sa at det hadde tatt ham over et år å få designet den rette ringen.

Men litt ekstra måtte de to improvisere siden alt gikk så fort. Blant annet rakk de ikke å skaffe ordentlige gifteringer.

– Vi brukte brødposeklyper, betror hun.

Så lykkelig var hun etter at de hadde giftet seg at hun sier til reporter Jim Axelrod at hun følte det som hun var «i syvende himmel» da hun spaserte inn på operasjonssalen.

Batiste vant hele fem statuetter i helgen, deriblant for «Årets album» («Er Are»). Han var nominert i 11 kategorier. 35-åringen har fra før vunnet en rekke høythengende priser, deriblant Oscar i fjor for filmlåten «Soul».