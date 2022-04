PÅ HØYDEN: Hjerteslag i 2016. Fra venstre: Petter Sætre, Robert Eidevik, Ole André Hjelmås, Nikolas Jon Aarland og Torjus Raknes.

Full krangel i bergensbandet Hjerteslag

Rockbandet har satt advokater i sving etter at musikerne skilte lag med vokalisten. Nå strides de om hvem som gjorde hva, og kommer med harde beskyldninger.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kvintetten Hjerteslag rakk å gi ut tre album, holde konserter over hele landet og sanke inn kritikerros og Spellemann-nominasjon, frem til den opprinnelige besetningen holdt sin siste konsert sammen i februar 2020.

Kort tid etter kollapset bandet. Ifølge medlemmene Ole André Hjelmås, Petter Sætre, Torjus Raknes og Nikolas Jon Aarland skjedde dette etter et dramatisk bandmøte våren 2020.

– Ikke en person

Disse fire ble tildelt enerett til varemerket Hjerteslag av Patentstyret sist høst.

I februar gikk imidlertid vokalist Robert Eidevik til det skritt å begjære en «administrativ overprøving» av tildelingen. Dette ble omtalt av Bergens Tidende. Via sin advokat krever Eidevik rettighetene til bandnavnet, subsidiært å bli deleier av varemerket på linje med de fire ovennevnte.

Vokalisten ønsker å drive Hjerteslag videre med andre musikere. Dette gjorde han også i praksis i 2021, da han holdt konserter under Hjerteslag-navnet.

Konsertene ble arrangert i overensstemmelse med de fire originalmedlemmene, som følge av at det allerede var tildelt penger til konsertene fra corona-støtteordninger.

Like fullt rykket de fire ut i BT etter konsertene og påpekte at Hjerteslag var oppløst.

– Hjerteslag var et band, ikke en person. Vi har laget låtene sammen, i øvingslokalet og i studio, skrev de til avisen.

– Tusen takk til alle som har kommet på konsertene våre. Dere har gitt oss minner for livet. Men Hjerteslag er oppløst, meldte de videre.

– Forskjellig oppfatning

I et nytt svarinnlegg til Patentstyret hugger de nå løs på Eideviks klage, hvor vokalisten ble omtalt som å ha en sentral og bærende rolle i bandet – og nå «eneste gjenværende medlem» med «enerett og eierskap» til varemerket Hjerteslag.

«Dette er nærmest å snu saken på hodet, og er uttrykk for en virkelighetsforståelse som de gjenværende fire bandmedlemmene ikke kjenner seg igjen i, og som de reagerer på», skriver deres advokat Karl O. Wallevik.

«Innehaverne arbeider med å lage ny musikk, og har en helt legitim interesse i å sikre seg mot at Eidevik kan starte et nytt band under samme navn, og derved utnytte det arbeid som bandet – som en gruppe og et fellesskap – sammen har nedlagt over en årrekke», heter det videre.

– Partene synes å ha forskjellig oppfatning av hvordan de skilte lag, skriver vokalist Eideviks advokat Thomas Rieber-Mohn i en epost til VG.

– Oppfatningen herfra er at det var de øvrige bandmedlemmene som trakk seg ut av bandet, noe som dels også kan dokumenteres.

Krangler om bilder

De fire bestrider at Eidevik har vært Hjerteslags «bærende kraft», slik det står omtalt i vokalistens klage. Der ble også Eideviks synlighet som frontfigur fremhevet.

«Alle bandmedlemmene har ytt betydelige bidrag, i noenlunde lik grad. At Eidevik etter eget ønske er på coveret på to av bandets syv utgivelser, er i denne sammenheng av helt underordnet betydning, og alle bandmedlemmene er dessuten avbildet på baksiden av «Vannmann 86»-platen», står det i svaret nå.

PROMOBILDE: Hjerteslag på et pressebilde fra 2015, med vokalist Robert Eidevik mest fremtredende.

Videre bemerker de at Eidevik aldri har opptrådt som Hjerteslag uten at andre i bandet har gitt ham musikalsk assistanse.

«Eidevik har ikke vært i stand til å spille solokonserter med Hjerteslag-repertoar gjennom hele bandets levetid, ettersom dette krever gitarferdigheter som Eidevik ikke besitter. Mange av låtene vil han heller ikke være i stand til å spille på gitar, ettersom bandet forandret på strukturer og akkorder på låtskissene han kom med. Det er først og fremst vokal Eidevik har bidratt med på innspillingene», skriver de.

Krangler om låter

Videre anføres det at alle utgitte Hjerteslag-låter fra 2014 til 2019 hadde den samme besetningen, og at alle fem er kreditert hos Gramo – vederlagsbyrå for utøvende musikere – for alle innspillinger.

De fire skriver at flere av bandets mest populære sanger er laget av andre enn Eidevik. I tillegg hevder de at det er strid om flere Hjerteslag-registreringer hos TONO, som forvalter rettigheter for låtskrivere og tekstforfattere.

Eideviks advokat melder til VG at registreringene hos TONO ligger dels mange år tilbake i tid, og skriver at de ikke er blitt påklaget i henhold til TONOs reglement der en rettighetshaver opplever seg forbigått.

Krangler om «adferd» og «livsførsel»

I innlegget beskriver de fire hvordan bandet endte, slik de oppfatter det:

«Klager trådte i realiteten ut av (eller ble ekskludert fra) bandet Hjerteslag i mai 2020, etter et bandmøte der han ble konfrontert med bekymringer resten av bandet hadde knyttet til Eideviks adferd/livsførsel. Som en konsekvens av denne intervensjonen trådte Eidevik ut av bandet (eller ble i realiteten ekskludert).»

Videre står det at de ikke vil gå nærmere inn på disse forholdene i tilsvaret, men at de kan utdype bakgrunn og begrunnelse «for Eideviks uttreden/eksklusjon» i et supplerende skriv dersom vokalisten ikke har innsigelser mot dette.

Eideviks advokat ønsker å fremheve at en tvistesituasjon som denne erfaringsmessig ofte vil utvide rammene for hva en part vil tillate seg å påstå om sin motpart.

– Vi ser fra denne side ingen grunn til å kommentere denne type personkarakteristikk, annet enn at dette utvilsomt er helt uten relevans for det Patentstyret skal ta stilling til, skriver Thomas Rieber-Mohn.

VG har forsøkt å få Eidevik i tale. Hans manager Michael Jones sier at det er advokat Rieber-Mohn som tar alle uttalelser i denne saken.

– Trist, men nødvendig

VG har vært i kontakt med tidligere Hjerteslag-trommeslager Petter Sætre. Han ønsker ikke å kommentere anklagene og påstandene han og de tre andre innehaverne av Hjerteslag-navnet kommer med i det ferske tilsvaret.

– Jeg kan vel si at det er trist, men nødvendig, at det måtte bli sånn, sier Sætre.

– Mine klienter har på dette stadiet i saken ikke noe å tilføye utover det som står i tilsvaret, sier de fires advokat, Karl O. Wallevik.

I klagen fra februar trekker Robert Eideviks advokat Thomas Rieber-Mohn paralleller mellom Hjerteslag-konflikten og den som oppstod i bandet Highasakite i 2017.

Konflikten i Highasakite rullet og gikk i to år, før vokalist Ingrid Helene Håvik ble tilkjent rettighetene til bandnavnet høsten 2019, av Klagenemnda for Industrielle Rettigheter.

«Denne saken er overhodet ikke sammenlignbar», mener de fire i sitt innlegg nå.

«I den sistnevnte saken var det avgjørende poeng at frontfiguren Ingrid Håvik, som hadde en helt spesiell posisjon, hadde innarbeidet Highasakite som varemerke før de øvrige bandmedlemmene ble med i bandet.»

I Eideviks klage fra februar hevdes det at han stiftet Hjerteslag i 2009, noe de øvrige medlemmene bestrider.

Besetningen på fem omtalt i denne saken skal ha vært på plass i 2013. De slapp sin første singel i 2014 og sitt første album i 2015.