POP: – Jeg har lyst til å bli en av Skandinavias største artister. Da må jeg «show up» og «do what you got to do», sier Kamara – her i Bergen tidligere i uken.

Kamara vil bli popstjerne: − Jeg blir automatisk satt i soul- og R&B-båsen

Artisten Kamara (24) opplever at mange forventer at hun kun skal spille R&B og soul på grunn av bakgrunnen hennes, men selv vil hun bare lage pop.

Da Fatuama Kamara spilte på Oslo-festivalen Bylarm i 2019, forventet hun å bli omtalt som popartist, men flere knyttet henne derimot opp mot noe annet.

– Jeg blir automatisk satt i soul og R&B-båsen. De skriver at jeg har en soulstemme, og det har jeg absolutt ikke. Aretha Franklin vrir seg i graven.

Hun mener at folk reduserer henne til hudfargen hennes.

– Bare fordi jeg er svart så blir jeg satt i den båsen. Det er bare den ene kategorien som jeg liksom kan lykkes og trives i. Mens etnisk norske artister kan flyte fra sjanger til sjanger, er det bare én kategori for meg, sier hun.

– Forventer at jeg skal være etnisk

Kamara ble først kjent da hun ble månedens Urørt på P3 i 2019.

Onsdag opptrådte hun på VG-lista i Bergen.

24-åringen synger og komponerer egne poplåter. Hun fikk terningkast fem av VGs anmeldere for både «Carry you home» og «SPF 3000».

– Mange forventer at jeg skal være mer etnisk. Du har mørk hud, da må du bruke noe fra røttene dine, sier hun til VG.

Bergensartisten sier at hun elsker røttene sine, men at hun ikke har et behov for å bruke dem i musikken sin. I hvert fall ikke nå.

Musikkbransjen har et trangt nåløye, og Kamara opplever at hun må kjempe litt ekstra for den samme plassen som andre får.

– Du er ikke tynn, du er ikke hvit, og samtidig lager du pop. Det kortslutter nesten for folk. Det passer ikke inn i det vi er blitt fortalt er en popstjerne, sier hun.

I løpet av tiden hun har vært artist, har hun fått flere meldinger fra unge jenter som skriver at de aldri har sett noen som henne i bransjen før.

– Jeg tror det er så viktig å bare fortsette å vise meg frem og gjøre min greie.

Store ambisjoner

– Jeg har lyst til å bli en av Skandinavias største artister. Da må jeg «show up» og «do what you got to do». Jeg sier ikke at jeg fortjener en plass bare fordi jeg er minoritet, men jeg fortjener like mye plass som alle andre.

Hun mener det er vanskeligere å få støtte i popbransjen hvis du havner utenfor det som er satt som ideal i bransjen.

24-åringen er opptatt av at hvis det er ting utenfor din kontroll, må man finne en annen vei rundt det.

– Livet er for kort, og folk kommer til å putte deg i en boks uansett. Da må jeg heller tenke hvordan jeg kan bruke dette til min fordel.

Vanskelig å si ifra

– Når jeg sier at jeg føler popbransjen er «white girl dominated», hører de bare det og føler seg angrepet. Jeg sier ikke at det er hvite jenters feil. Det er ikke Britneys feil at hun er lett å markedsføre. Det er ikke «the Kardashians’» feil. Det er systemets feil.

– Hvordan tror du vi kan gjøre noe med det?

– Jeg aner ikke, men jeg tror at vår generasjon har kommet litt på vei. Det har begynt en bølge, så kanskje endring skjer etter hvert.