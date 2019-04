LIKER KVINNER: Shawn Mendes er oppgitt over at han blir møtt med rykter om sin legning. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Shawn Mendes ut mot homofili-ryktene - igjen

Verdens heteste tenåringsidol synes det er sårende at han gang på gang må benekte at han er homofil.

Mindre enn 1 time siden







Det er i et intervju med The Guardian at Shawn Mendes (20) nok en gang går i rette med ryktemakere på sosiale medier.

– For meg er det sårende. Jeg blir forbannet når folk mener ting om meg, fordi jeg antar at dette rammer alle som ikke har det samme støtteapparatet som meg, sterkere, sier Mendes til The Guardian .

les også Føler han må bevise at han ikke er homofil

Allerede i 2017 så artisten seg nødt til å gå ut på Snapchat og avvise ryktene.

– For det første, jeg er ikke homofil. For det andre, det skulle ikke utgjøre noen forskjell om jeg er det eller ikke, skrev Shawn Mendes.

les også Shawn Mendes til VG: – Aurora er magisk!

– Nettopp derfor var jeg så sinna, og du kan se at det fremdeles opprører meg. Jeg tror ikke folk der ute forstår at når du sier slike idiotiske ting til meg, sårer du samtidig så mange andre. De snakker kanskje ikke høyt, men de lytter, sier han til The Guardian.

Også i fjor, i et intervju med Rolling Stone , var Shawn Mendes inne på samme tema.

– Innerst inne føler jeg at jeg er nødt til å bli sett sammen med noen - en jente - offentlig for å vise folk at jeg ikke er homofil, sa han til Billboard.

Publisert: 12.04.19 kl. 12:14