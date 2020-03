SISTE KONSERT UTSATT: Vazelina Bilopphøggers’ siste konserter er utsatt. Foto: Helge Mikalsen

Vazelina Bilopphøggers’ avskjedskonserter utsatt

Dette er første gang på 40 år en Vazelina Bilopphøggers-konsert ikke avholdes som planlagt.

Det bekrefter bandet på Facebook.

Etter at alle billettene til Oslos storstue ble revet bort satte Toten-bandet også opp en ekstrakonsert. Også denne er nå utsatt. Bandet skriver at konserten trolig vil holdes til høsten og at kjøpte billetter vil gjelde for disse datoene.

På sin egen Facebook-side skriver bandet at det aldri har avlyst eller vært sykmeldt på 40 år. Som følge av coronaviruset og Folkehelseinstituttets anbefalinger om at alle arrangementer med over 500 personer bør avlyses betyr det nå at avskjedskonserten i Oslo Spektrum ikke går som planlagt.

Det er bandet selv som har gått til leie av Oslo Spektrum. Da nyheten om konserten ble kjent kjente Eldar Vågan på nervene.

– Ja, jøss, det er bekymringer med å leie spektrum. Man er aldri sikker på om det går bra. Vi har holdt på i 40 år, og man tenker alltid «i verste fall», sa Vågan til VG.

Bandet har holdt på siden 1979, og hadde sin storhetsperiode på 80 og 90-tallet da Viggo Sandvik var vokalist i bandet. Han ga seg i 2006 og ble etterfulgt av Kjetil Foseid, som har holdt det gående bak mikrofonen helt til nå. Bandets ubestridte leder har imidlertid vært gitarist Eldar Vågan.

