Kygo gir ut Pokémon-låt med Rita Ora

Blir med i den kommende «Detective Pikachu»-filmen.

Kyrre Gørvell-Dahll (27) melder på Instagram at han slipper en ny låt, og at den er musikk til «Pokémon: Detective Pikachu»-filmen, som har premiere i begynnelsen av mai.

Med seg på låten har Kygo britiske Rita Ora , som i likhet med ham har en brukbar populærmusikalsk CV å vise til.

Sangen heter «Carry On», og blir tilgjengelig førstkommende fredag.

«Da jeg vokste opp var jeg en stor fan av Pokémon, og det var en viktig del av min barndom», skriver Kygo.

Han har samarbeidet med Ora tidligere. Da Kygo holdt konsert på Coachella-festivalen i California for et år siden, var det Ora som gjorde vokaljobben under fremføringen av Kygos største hit, Selena Gomez-samarbeidet «It Ain’t Me».

På nett har rykter om en Kygo/Ora-låt svirret en god stund allerede.

Ifølge Kygo-manager Myles Shear blir «Carry On» den første utgivelsen på plateselskapet de har startet sammen, Palm Tree Records.

«Kunne ikke gledet meg mer», skriver Shear på Instagram.

