MGP-Ulrikke: Samboer med egen manager

Ulrikke Brandstorp (24) deler leilighet med sin egen manager, Christoffer Gunnestad (29), men - som begge kjapt presiserer; de deler ikke seng.

For kjærester er de ikke, kun bestevenner og forretningspartnere.

– Hver gang vi hilser på noen og sier at vi bor og jobber sammen, må vi presisere at vi ikke deler seng, sier Gunnestad, mens Ulrikke Brandstorp lattermildt legger til;

– Han er vel den eneste mannen som holder ut med meg!

I går kveld presenterte Ulrikke sitt finalebidrag til Melodi Grand Prix, «Attention».

Videopremieren til en akustisk live-versjon, med stryk og vokal i én tagning, kan du se øverst i saken.

24-åringen - som også tidligere har vært med i Melodi Grand Prix og blant annet har en andreplass fra «Stjernekamp» - gjør absolutt alt i karrieren selv og hadde aldri forestilt seg at hun skulle ende opp med en manager.

Eller samboer, for den saks skyld.

Stikkordet er bryllupet til Oda Evjen Gjøvåg som også konkurrerte i gårsdagens MGP-delfinale under artistnavnet Oda Loves You. Christoffer kjenner Oda godt fra tidligere og var invitert til hennes bryllup i Italia for halvannet år siden.

– Helt tilfeldig hadde jeg møtt Oda - for første gang - på byen et par måneder i forveien. Vi fant tonen veldig godt, og plutselig sa hun at kan ikke du komme i bryllupet mitt da? Og slik ble det - jeg tok med meg en Tinder-date og dro til Italia, forteller Ulrikke.

Der havnet de ved samme bord som blant andre Christoffer. Den kvelden ble et sterkt vennskap født - men ikke for Ulrikkes Tinder-date.

– Han koste seg han, men han var ikke drømmemannen min!

Christoffer og Ulrikke tok derimot med seg vennskapet hjem. Tilfeldighetene ville at Ulrikke hadde et rom ledig i leiligheten sin, noe som passet Christoffer perfekt ettersom han var på leilighetsjakt etter syv år i utlandet.

GOD STEMNING: Latteren sitter løst i sofaen til Ulrikke og Christoffer, selv om de tar jobben(e) sine dypt seriøst. Foto: Frode Hansen

– Jeg er en ganske bestemt og selvstendig kvinne som alltid vil ha det siste ordet, men så begynte Christoffer å gjøre masse ting som en manager vanligvis gjør. Etter hvert tenkte jeg; hm, kanskje det kan funke?

– Jeg har aldri vært manager før, og jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre. Men jeg liker å jobbe mye, er veldig nysgjerrig og anser meg som lærevillig. Og hvem kan si nei når tilbudet lyder slik: «Du kan få lov til å tenke på det til i kveld, men vi forventer at du sier ja». Nå tror jeg det er få artister som får like mye oppfølging som Ulrikke, sier han.

På ett område ble det imidlertid hårda bud for Ulrikke etter at hun ansatte Christoffer. På grunn av arbeidsmengde og fokus på karrieren, la han ned datingforbud for Ulrikke.

Det har holdt, med ett unntak.

– Jo, jeg snek meg ut en gang etter at han hadde sovnet, sier Ulrikke med en høy latter.

– Men jeg hadde dårlig samvittighet og vondt i magen hele kvelden, så det ble ikke helt vellykket. Men så var ikke han drømmemannen, han heller...

For å rense samvittigheten luftet hun «lovbruddet» på samboerparets felles podkast, Casa The Kaos.

– Nyheten om at hun hadde vært på date ble vel møtt med myk skuffelse, mye latter og litt glede over at det ikke var riktig kar, gliser Christoffer.

Podkast-tittelen inneholder et ord de bruker ofte - kaos, organisert kaos. Ifølge Ulrikke har hun klart å utvide kaoset i leiligheten til å gjelde hele blokka på Majorstua i Oslo.

– Jeg synger ofte og høyt på tider som kanskje er litt ugunstige for andre. Som opera i dusjen klokken ett om natta, det var i forbindelse med «Stjernekamp». Jeg ble nervøs første gang jeg ble kontaktet av damen i etasjen over - å nei, hva har jeg gjort nå, liksom? Men hun likte det, det var bare å fortsette! En annen gang sendte hun meg melding der det sto at det var bare å synge, for vi er på Røros, forteller hun.

For Ulrikke startet årets MGP-eventyr under «Allsang på grensen» i fjor sommer. Der sang hun monster-hiten «Shallow» med Ben Adams fra A1 som også har deltatt i MGP.

– Jeg er litt glad for at det ble Ben. Egentlig skulle jeg ha sunget med Tommy Nilsson, men jeg er litt usikker på om det hadde blitt den samme kjemien å sto nese mot nese med han, sier hun med et smil.

Bakteppet for Ulrikkes «Attention» er i det hele tatt svært MGP-tungt. Tilfeldighetene ville ha det til at A1s Christian Ingebrigtsen skulle i studio med 2015-vinneren Kjetil Mørland samme dag. Og hvem andre var det ikke som tipset Ulrikke og Christoffer om det enn fjorårsvinner Tom Hugo fra KEiiNO?

Mørland og Ingebrigtsen endte altså med å skrive «Attention» sammen med Ulrikke selv.

– Jeg har jo tenkt på å delta i MGP igjen, men da måtte det være helt riktig låt. Her ble det match med en gang!

– Og den er virkelig skapt for stemmen hennes, supplerer Christoffer.

Ulrikke nikker.

– Ja, det føles veldig trygt, men den er vokalteknisk veldig krevende. Jeg tar ikke lett på det, dette vil jeg så mye! Vi jobber allerede med sponsorer og samarbeidspartnere som kan ta oss videre om vi vinner. KEiiNO gjorde en formidabel jobb med å representere Norge i fjor, og den jobben er vi mer enn villig til å ta i år!

