Foto: Krister Sørbø

Maria Arredondo og Torstein Sødal fikk sitt andre barn

Artist Maria Arredondo (34) fikk sammen med ektemann og artist Torstein Sødal (42) sitt andre barn fredag morgen.

Det bekrefter Sødal på Facebook.

«Imorges kl0611 ble vi altså foreldre til en helt ny verdensborger. Maria tok på seg den kvinnelige supermanndrakten og leverte en fødsel i nord-europeisk verdensklasse.», skriver han sammen med et bilde av gutten – så langt uten navn.

Ifølge Sødal kom deres andre barn til verden kun 41 minutter etter at Arredondo ble skrevet inn på fødestuen. Sønnen veide 3660 gram og var 51 centimeter lang.

STOLT FAR: Torstein Sødal og storebror Elijah under «Stjernekamp» i 2018. Foto: Krister Sørbø

«Vi har rykte på oss for å være sene med navngivningen, men vi håper å få bestemt oss før han blir konfirmert», skriver han videre.

«For undertegnede, som også er tiltenkt rollen som far, var det en snål opplevelse å forlate kone og sønn på føden uten å bli med videre til barselsavdelingen. Da er det iallfall godt å vite at alt står bra til med dem begge», avslutter han.

Julaften 2017 ble de to foreldre til første gang, da til sønnen Elijah.

– Det er helt vidunderlig at jeg skulle få oppleve å bli mamma. Fødselen var i gang mange timer før jeg egentlig skjønte det. Jeg skulle jo se «Kvelden før kvelden» og spise mammas gode julemat! Så ble det fødestue i stedet. Det ble en spesiell jul. Helt nydelig. Og det blir det fremover også. Vi skal sørge for at Elijah får både julaften og bursdag, sa Arredondo i 2018.

Sødal og Arredondo giftet seg i 2015 etter at Sødal fridde sommeren før.

Arredondo skapte overskrifter i 2014 da hun fremførte «Ja, vi elsker» før boksekampen mellom Cecilia Brækhus og Mia St. John:

Publisert: 18.04.20 kl. 00:39

