Foo Fighters-cover med Sigrid går rett til topps

Topper iTunes-listen i Storbritannia. – Føles godt å være med på, sier Sigrid Solbakk Raabe.

Nå nettopp

Med en hærskare hjemmesittende artister verden rundt, med mye fritid og behov for å kommunisere, har det dukket opp mange musikalske stunt under coronakrisen – og spørsmålet er hvem som kan klare å skape et «We Are The World»-lignende fenomen.

Akkurat nå ser det ut til at BBCs Live Lounge Allstars-prosjekt kan bli en kandidat.

De har samlet et knippe artister til å spille inn en følsom akustisk coverversjon av Foo Fighters-slageren «Times Like These».

Den nye versjonen topper i skrivende stund iTunes-listen i Storbritannia, over låtene som kniver om å nå toppen av den offisielle britiske singellisten i kveld.

Hvor høyt «Times Like These» kommer på den offisielle listen blir først klart neste fredag.

les også Sigrid Raabe: - Jeg tenker nok jobb nesten hele tiden

Stjernelag

Artistene har spilt inn sine linjer fra sine hjem og hjemmestudioer. Se klipp fra videoen øverst i saken.

Blant stjernene som deltar er Coldplay-vokalist Chris Martin, Dua Lipa, Zara Larsson, Jess Glynne, Biffy Clyro, 5 Seconds Of Summer, Rita Ora og Rag’n’Bone Man – samt Dave Grohl og Taylor Hawkins fra Foo Fighters.

SYNGER FOO FIGHTERS-LÅT: Sigrid. Foto: Klaudia Lech

For ikke å glemme Sigrid (23), som sang sitt bidrag hjemme i Ålesund.

– Det er stas å få være med i denne versjonen av låten jeg tipper mange har en relasjon til, og jeg synes resultatet ble ordentlig hyggelig, sier hun til VG.

– Alle inntektene går til Comic Relief og BBC Children In Need, så det føles godt å være med på.

Publisert: 24.04.20 kl. 13:58

Les også

Fra andre aviser