Alan Walker og Tomine Harket på VG-lista i 2018, med låten som har blitt strømmet hele 200 millioner ganger på Spotify. Foto: Frode Hansen / VG

Tomine Harket er en av Alan Walker-sangerne: En morsom utfordring

Selv om man i tradisjonell popmusikk er vant til at sangeren er personen i fronten, har den nye DJ-trenden vist frem helt andre muligheter.

Unge Harket er ikke den eneste vokalisten som får skinne i Alan Walkers musikkverden. Å bruke en «featuring artist» har blitt en trend i DJ-musikken, og ikke bare hos Alan Walker.

Der Kygo har brukt store internasjonale stjerner, som blant annet Ellie Goulding og Selena Gomez på vokal, har Alan Walker sett seg ut flere norske stemmer, som Julie Bergan, Iseling Solheim, Emelie Hollow og Tomine Harket, for å nevne noen.

– Alt dette skjedde veldig fort for meg. Det var ikke noen taktisk eller spesiell grunn til at jeg ble med, forteller Harket om samarbeidet med DJ-en.

Hun er vokalisten i Walkers låt «Darkside», som har blitt strømmet over 200 millioner ganger på Spotify.

– Det er veldig gøy å gjøre noe så annerledes. Det første jeg tenkte var: «hvordan skal jeg bevege meg på scenen til denne låten?» haha! Det er så ulikt min stil, som gjør at det blir en utfordring. Men en veldig morsom en, sier Harket til VG.

I fjor sommer toppet Walker og Harket VG-lista, og danket ut låten og mannen som landeplaget Norge gjennom hele hetebølgen: Mads Hansens «Sommerkroppen», som hadde toppet lista i åtte uker.

Den gang sa Harket hun ikke tenkte noe over at hun hadde nådd et hitnivå av typen faren hennes er godt vant til.

– Jeg tror det hadde føltes like bra om pappa ikke var pappa; det er jo ingen konkurranse, dette, sa hun.

Morten Harket med datteren Tomine Harket på VG-lista i 2018. Foto: Trond Solberg / VG

– Større internasjonalt

Den største forskjellen unge Harket har merket etter «Darkside», er Walkers enorme fanbase, som ifølge henne selv er veldig dedikerte på Instagram.

– Jeg får mye «fan-art» og redigerte bilder av meg selv, og selvfølgelig mange meldinger! Man får muligheten til å bli sett av et helt annet publikum.

Audun Molde er førstelektor med hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, ifølge ham kan et samarbeid med Walker være et perfekt springbrett for en spirende vokalist.

– Han er jo mye større internasjonalt og får enormt mye oppmerksomhet, sier Molde.

Er det noen som har følt på dette så er det Emelie Hollow, vokalisten i låten «Lily».

– Lille Emelie fra Vinterbro

Hollow er fra et lite sted i Akershus utenfor Oslo, og hadde sitt første gjennombrudd i musikkprogrammet «The Stream» i 2016. Det andre gjennombruddet kom i 2018, med Alan Walker.

– Jeg vet egentlig ikke hvorfor det er blitt så populært å være «featuring artist», men for meg var det jo selvsagt at jeg skulle si ja når Alan ville samarbeide med lille Emelie fra Vinterbro, sier Hollow til VG.

Mens Hollow ikke helt vet hvorfor det ble så populært å være såkalt «featuring artist», har Molde en ganske klar tanke:

– Dette blir på en måte en ny versjon av noe vi har sett før. For eksempel i klassisk musikk har du en gjestesolist, i jazz har man instrumentalister. Så disse sangerne blir på en måte gjestemusikere – instrumentene deres er stemmen.

Emelie Hollow var låtskriver og vokalist på Alan Walkers sang «Lily». Foto: Ida Fiskaa / Universal

Hollow er selv veldig fornøyd med å få stemmen sin hørt av et enda større publikum. Walker-springbrettet har fungert utmerket for henne, og selv merker vokalisten en stor forskjell i antall følgere som later til å bry seg om henne og hennes egen musikk også.

– Det er nesten litt surrealistisk å tenke på at en sang jeg har vært med på å skrive og synge på har nådd så langt ut i hele verden, sier hun om låten «Lily», som har blitt strømmet over 65 millioner ganger på Spotify.

Samtidig fortsetter Hollows hverdag akkurat som før, med unntak av oppmerksomheten i sosiale medier og låten som blir hørt verden rundt.

– Jeg tror at det for mange artister betyr et lite dytt i riktig retning å være med på noe sånt. Samtidig er det jo spennende for publikum å kunne høre på en artist som Alan Walker på så mange forskjellige måter, med forskjellige sangere!