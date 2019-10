HOLDER TILBAKE: Sigrids tidligere bandleder mener musikerne hennes får for dårlig betalt. Her er Sigrid avbildet under Øyafestivalen tidligere i sommer. Foto: Klaudia Lech / VG

Sigrid får lønnskritikk: – Tar selvkritikk

En av Norges heteste artister for øyeblikket kritiseres for å betale sine musikere for dårlig. Nå tar selskapet hennes selvkritikk.

Oppdatert nå nettopp







Det er Klassekampen som fredag viderebringer uttalelser fra Sigrids tidligere bandleder gjennom fire år, Martin Vinje. Han er sterkt kritisk til honoraret han fikk i denne tiden og mener at den ikke ble oppjustert i takt med at Sigrid ble et større navn internasjonalt.

Sigrids musikere jobbet i disse fire årene uten kontrakt fra hverken Sigrids selskap, Sala Music, eller hennes management, Made Management.

les også Sigrid Raabe: – Jeg tenker nok jobb nesten hele tiden

– Jeg tenker at arbeidsforholdet mange har med Sigrids management, er en form for sosial dumping, sier Vinje til Klassekampen.

Selv fikk han nok i juni i år og hoppet av bandvognen til Sigrid etter en konsert på Wembley.

Ifølge avisen har Sigrids musikere det siste året fått betalt 3000 kroner per konsert, mens minstesatsen til kunstnerorganisasjonen Creo – tidligere Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) – ligger på 4545 kroner.

Håkon Raabe, Sigrids far og styreleder i hennes selskap Sala Music, presiserer i en SMS til Klassekampen at bandets honorarsatser har økt i takt med økende inntjening i livemarkedet.

– I utlandet er for øvrig lønnsomheten i livemarkedet fremdeles svak i de fleste markeder. Den siste USA-turneen gikk for eksempel med et ikke ubetydelig minus, skriver Raabe.

les også Sigrid etterlyste gråtende superfan og inviterte henne til festival

Sigrids manager i Made Management, Geir Luedy, tar selvkritikk på ett punkt; at Sigrids musikere i denne perioden har jobbet uten å ha en kontrakt med hovedartisten.

– Her kan vi helt klart bli bedre. Som oftest er jobbene avtalt per mail eller muntlig. Made har helt klart hatt noen voksesmerter de siste årene som har ført oss til en omstrukturering vi fremdeles står i. Dette punktet står høyt på listen vår, skriver Luedy i en e-post til Klassekampen.

Tar selvkritikk

I en pressemelding senere fredag, melder Sala Music at de rydder opp i lønns- og kontraktsforhold. Der skriver styreleder Haakon Raabe at de er opptatt av ryddige vilkår for sine dyktige musikere og er takknemlige for innsatsen de legger ned.

– Vi erkjenner imidlertid at det er behov for profesjonalisering av lønns- og kontraktsforholdene for våre musikere, og tar selvkritikk på at dette ikke har skjedd tidligere, sier han.

Styrelederen legger til at de mener Klassekampens artikkel ikke gjenspeiler dagens virkelighet:

– For alle lønnsomme konserter ligger honoraret godt over Creos anbefalte sats på 4545 kroner per konsert. For konserter hvor vi taper penger, har honoraret hittil ligget under denne satsen, men vi ser nå i dialog med våre bandmedlemmer på en oppjustering av disse honorarene, i takt med suksessen til Sigrid og bandet.

les også Sigrid Solbakk Raabe økte inntektene med ni millioner i 2018

Sala Music er ifølge Brønnøysundregistrene heleid av Sigrid selv. I 2018 hadde selskapet en omsetning på 16, 2 millioner kroner og et positivt resultat før skatt på 3, 6 millioner kroner. Det ble også tatt ut lønn og utbytte fra selskapet på nær 3, 5 millioner kroner.

Sigrid har nettopp avsluttet sin største USA-turné hittil i karrieren og opptrer i helgen på hjemmebane på Terminalen i Ålesund, før Stavanger, Drammen og Hamar står for tur. Deretter avslutter hun året med en større turné i Storbritannia i november og desember.

Publisert: 25.10.19 kl. 09:48 Oppdatert: 25.10.19 kl. 13:10







Mer om