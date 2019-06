HER BRENNER DET: Uerstattelige innspillinger skal ha gått tapt i denne brannen 1. juni 2008. Foto: FRED PROUSER/X00224

New York Times: Den største katastrofen i musikkbransjens historie

Avisen avslører et enormt tap av originalinnspillingene fra en lang rekke av musikkens største artister.

Mindre enn 20 minutter siden







I 2008 brant det heftig i et lagerhus i Hollywood, som tilhørte underholdningsselskapet Universal.

Skadene ble omtalt som store også den gang, men ifølge en omfattende artikkel i New York Times har de vært alvorlig underrapportert.

I en sak titulert «The Day the Music Burned» avslører avisen at det skal ha gått tapt mastertaper til omtrent en halv million sanger, som ble oppbevart i lageret.

De tilhørte verdens største plateselskap, Universal Music Group.

Mastertaper er råmaterialet for musikkutgivelser, og inneholder alle detaljer til det ferdige produktet, optimalt oppbevart.

Slik New York Times beskriver det er det ikke mulig å lage kopier av samme kvalitet.

– Å jobbe uten mastertapene er som å være kokk og måtte bruke halvfabrikata, sier Giles Martin, sønn av Beatles-produsent George Martin og ansvarlig for senere tids reutgivelser av The Beatles.

Store artister

Avisen omtaler hendelsen som «den største katastrofen i musikkbransjens historie». Artikkelen får stor oppmerksomhet i sosiale medier.

Et lite utvalg artister hvis mastertaper skal ha gått tapt i brannen er Elton John, Aretha Franklin, Nirvana, Eminem, Ray Charles, BB King, The Four Tops, Joni Mitchell, Al Green, Eric Clapton, The Eagles, Tom Petty, REM, Janet Jackson, Guns N' Roses og Snoop Dogg.

OPP I RØYK: Nirvana skal være blant de rammede artistene. Her ved frontfigur Kurt Cobain, avbildet i 1992. Foto: RICHARD A. BROOKS/AFP

Ifølge New York Times ble det rene monetære tapet estimert til ca. 1,3 milliarder kroner. Det kulturelle svinnet er ifølge artikkelen vesentlig større enn som så.

– I et historisk perspektiv er omfanget av katastrofen svimlende, skriver avisen.

Universal Music Group har tatt til motmæle.

– Hendelsen har aldri påvirket tilgjengeligheten av den utgitte musikken eller hatt påvirkning på artistenes kompensasjon, sier plateselskapet i en uttalelse gjengitt av blant andre BBC.

Selskapet mener videre at NYT-saken inneholder en rekke unøyaktigheter, villedende uttalelser, selvmotsigelser og feiltolkning av hendelsens omfang.

En rekke artister reagerer på informasjonen som kommer frem i artikkelen.

Nirvana-bassist Krist Novoselic skriver på Twitter at han nå frykter at masteren til bandets klassiske «Nevermind»-album er borte for alltid.

Publisert: 12.06.19 kl. 15:43