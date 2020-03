KONTROVERSIELL: Tekashi 6ix9ine på scenen i Milano i 2018. Foto: Luca Bruno / TT NYHETSBYRÅN

Tekashi 6ix9ine har astma – får ikke sone hjemme

Den skandaleombruste New York-rapperen (23) er redd for å få corona og søkte om å få sone resten av straffen hjemme. Det ble avslått.

Tekashi 6ix9ine, som egentlig heter Daniel Hernandez, har sittet inne siden han i desember i fjor ble dømt til to års fengsel for utpressing, våpenkriminalitet og salg av narkotika.

Artisten hadde allerede sittet inne i 13 måneder da han fikk dommen, og er derfor bare pålagt å sone frem til sensommeren 2020.

Månedene som gjenstår hadde han håpet å få sone i eget hjem. I kjølvannet av coronaviruset er 23-åringen redd for å bli smittet bak murene. Han har angivelig astma og er dermed i en risikogruppe.

Dommer Engelmayer har imidlertid avslått søknaden, melder Fox News.

Engelmayer skal imidlertid ha uttalt at dersom han hadde vist at verden ville bli rammet av corona da straffutmålingen ble kunngjort før jul, så ville han idømt musikeren hjemmesoning i stedet.

– Da dommen falt hadde ikke retten noen mulighet for å forutse at Hernandez de siste fire månedene av straffen ville måtte sone under denne pandemien, der mennesker med astma – som Hernandez – er ekstra sårbare, lyder det fra dommeren, som fastholder at rapperen ikke får noen særbehandling i ettertid.

Advokaten til Tekashi 6ix9ine, Lance Lazarro, skal i søknaden på vegne av sin klient ha påpekt at da 23-åringen i oktober i fjor angivelig pådro seg bronkitt og bihulebetennelse, ble han nektet sykehusinnleggelse til tross for at fengselslegen skal ha anbefalt det.

23-åringen var i tillegg mistenkt for blant annet planlegging av drap. I utgangspunktet var strafferammen på mellom 47 år og livstid, men etter å ha samarbeidet med påtalemyndigheten ved å si ja til å vitne foran en jury, slapp han tiltale på flere av punktene.

Rapperen slo gjennom i 2017 og er kjent for låter som «Gummo» og «Keke». Året etter besøkte han Norge for første gang, Sentrum Scene i Oslo. Senere samme år ble han dømt til betinget fengsel og samfunnstjeneste for å ha hatt hatt sex med en jente under seksuell lavalder.

Publisert: 26.03.20 kl. 14:02

