Marcus og Martinus fylte 18: Fikk lappen på dagen

Både Marcus og Martinus kjørte opp på 18-årsdagen. – Utrolig skummelt!

I dag kan altså tvillingduoen fra Trofors glede seg over å være myndige.

«Endelig 18!», skriver poptvillingene på Facebook, der de har over 210.000 følgere.

Ikke bare det – begge to kan også nå kalle seg sjåfører.

«Tusen takk for alle koselige bursdagshilsener, vi setter stor pris på all kjærligheten», skriver de og røper samtidig at de har fått bilsertifikat.

«18 føles veldig bra så langt», sprudler Marcus og Martinus Gunnarsen, som i 2017 inkasserte over 25 millioner kroner etter en samlet omsetning på 62,2 millioner.

Var nervøse

Marcus skriver i en SMS til VG at det var «utrolig skummelt, men gøy» å kjøre opp.

– Vi var kjempenervøse, begge to. Men det gikk heldigvis fint.

– Dere er vel lettet for at begge besto, og ikke bare den ene?

– Ja, vi er utrolig lettet og glade! svarer Martinus.

– Det føles kult og rart at vi er 18, og at vi kan stemme, skriver jubilantene.

Marcus & Martinus entret rampelyset i 2012, da de vant MGPjr.. Mye har skjedd på de åtte årene som er gått siden 10-åringene ble popprinser. Ikke minst har de fått seg fans verden over og vunnet Spellemann her hjemme.

I 2019 skal Marcus & Martinus ha brukt mye tid i studio og jobbet med internasjonale låtskrivere og produsenter.

Publisert: 21.02.20 kl. 12:43 Oppdatert: 21.02.20 kl. 13:25

