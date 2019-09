Musikkanmeldelse Gabrielle - «Snart, Gabby»: Smart, Gabby

KLART: Gabrielle klarer veldig mye bra på sitt tredje album. Foto: UNIVERSAL

Endelig får Gabrielle til dette med album.

Gabrielle

«Snart, Gabby»

(Snill Pike/Universal)

Om man skal summere hvem som har fått mest musikalsk ut av «Skam» vil muligens de fleste peke på Cezinando. Men hans «Håper du har plass» er ikke i nærheten av Hkeems «Fy Faen». Og ingen av disse kan nærme seg gangen da Isak sa «Du er mannen i mitt liv», til tonene av «Fem Fine Frøkner». Faktisk nærmer Gabrielle seg femti millioner avspillinger av festlåten fra 2014

Nå gjør hun en videreføring av gode krefter fra «Skam». Cezinando-produsent Ole Torjus Hofvind bidrar til å skape hennes mest helhetlige konsept. På sitt tredje forsøk er 34-åringen plutselig en albumartist. Smått ironisk, siden enkeltlåtene er det som tok Gabrielle Susanne Solheim Leithaug fra skyggetilværelsen som tidligere musikkrealitydeltaker til en av Bergens mest overveldende liveartister.

Sammen med Gvarv-karen i produsentstolen har de lettere maniske og noen ganger i overkant manierte tilbøyelighetene hennes forsvunnet. I stedet for å rope om at noen skal ringe henne, framstår singellivet her både inspirert og resignert. Der man tidligere trodde hvert eneste lille refreng skulle kunne omformes til en radiohit, er «Snart, Gabby» fylt med rom til å puste.

Synthene legger seg som frisk luft, fyllt av merkelige lyder og myke rytmer som noen ganger bare såvidt merkes. Hun synger bedre, mer behersket. Noe alle vet krever tiår med øvelse for en bergenser.

Samtidig er ikke alt like interessant. Noen låter framstår som sydd sammen av en samling innfall, der man plutselig bryter opp med samplinger fra byturer eller TV-serier. Andre virker som de er der for albumet sin skyld, ikke fordi de var så himla gode i seg selv.

Uansett hvor «enkle» man synes tekstene er, skal man ikke underslå effekten av «Fem fine frøkner» sunget av et fulltallig konsertpublikum. Eller at «Regn fra blå himmel» er godt brukt i norske ungdomsskoler.

På «Snart, Gabby» har hun jobbet mer med både form, rim og metaforer. Likevel henfaller hun til forenklinger og gjentakelser. For eksempel en repetitiv bruk av «bra». «det går bra, Gabby» («Snart, Gabby») og låten «Klarer meg bra». Mens det blir virkelig underlig med linjen «bra, bra, bra, Emilie Nicolas» på «Vil du slippe oss inn?».

Gabrielle har alltid stått litt på utenfor bransjen, aldri helt fulgt andres musikalske trender og tanker. Hun har aldri gitt opp. Disse valgene holder henne aktuell og relevant, snart ti år ut i karrieren. Muligens det er derfor Helge Jordal-samplet som åpner, selvsagt fra «Frida - med hjertet i hånden» føles så riktig i denne sammenhengen: «Den som gir seg er en dritt».

