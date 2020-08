KYSTTURNÉ: Det ble likevel en travel sommer for Vidar Villa, tross coronakrisen, med 44 utsolgte konserter. Fra venstre foran Jonas Thomassen, Vidar Villa og Martin Thomassen. Bak står manager Chris Collings og båtkaptein Daniel Lund Pedersen. Foto: Kristoffer Bjerkelund

Vidar Villa har spilt for 7000 i sommer: – Sjukt hyggelig!

Vidar Villa (31) mener han må ha gjennomført Norges mest omfattende turné denne coronasommeren – i båt!

44 utsolgte konserter og over 7000 solgte billetter er status på Villas sommer, noe han innrømmer å kjenne på kroppen.

– Ja, den er litt sliten nå, det har gått litt i ett. Vi har vel hatt tre fridager på fem uker, med både en og to konserter hver dag, forteller Vidar Villa til VG.

– Men det har vært sjukt hyggelig! Vi har fokusert på at dette skulle føles litt som ferie for oss også, en ordentlig gutta på tur-turné fra by til by. Og så har vi jo også fått sett masse steder vi vanligvis ikke ville ha besøkt. Ikke minst var det deilig å komme ut å spille igjen, påpeker han.

Ideen om å bruke båt har Vidar Villa – og medmusikerne Martin Thomassen og Jonas Thommassen – faktisk hatt siden før coronautbruddet i mars.

– Vi har drømt om dette i flere år, men på sommeren spiller vi jo masse festivaler, så det har ikke gått. Når alle festivaler ble avlyst på grunn av coronaviruset, var det egentlig bare å komme seg ut oppfylle denne lille drømmen, sier han.

– Og båten fant dere på Finn.no?

– Ja, vi fant en hyggelig kar som ville leie ut en båt til oss, en 49 fots Princess. Jeg er så heldig at en av mine beste kamerater har båtførerbevis, så han ble kaptein. Det var viktig for oss ikke å gå over 50 fot, for da må du ha skipperlappen også ...

Det er imidlertid ikke bare bare å skulle turnere langs norskekysten i et varierende norsk sommervær. Det fikk Vidar Villa og resten av besetningen også oppleve ved et par anledninger.

– Vi ble liggende værfast på Hvasser og kom ikke videre, hva gjør vi da liksom? Det ender med at vi får låne en bobil og en bil med henger for å rekke neste konsert. Det er helt utrolig hvordan folk generelt stiller opp – de åpner husene sine, låner bort dusjen sin og andre ting. Jeg er mektig imponert, sier Villa.

De opplevde også at den ene motoren på båten havarerte.

– Da måtte vi sette igjen båten i Mandal, mens pappa kom med bobil. Vi rakk den neste konserten da også, forteller han.

– Har du inntrykk av at publikum har overholdt smittevernreglene, ikke minst når det kommer til avstand?

– Ja, jeg er positivt overrasket over det. Jeg føler at de aller fleste tar dette på alvor og er imponert over tålmodigheten deres, selv om det noen ganger er vondt å se på at folk må sitte istedenfor å danse og røre på seg. Men at folk er sultne på kultur igjen, er det ingen tvil om, sier Villa.

Vidar Villa forteller videre at de klarte å selge ut alle 44 konsertene allerede før turneen startet. Økonomisk gikk de dermed i pluss, ettersom gutta tok seg av alt fra booking til rigging av utstyr selv.

– Sånn sett var denne turneen en veldig fin erfaring å ta med seg til neste sommer. Vi har lyst til å gjøre noe lignende da og håper at myndighetene vil åpne for publikum på 500 nå i september, selv om jeg tviler litt på at det skjer etter den lille oppblussingen av viruset i det siste. Men det er lenge til neste sommer, så jeg håper det skjer noe før den tid, sier han.

Tidligere i sommer, under Allsang på grensen, ble han også overrasket med et digert trofé som bevis på at låtene hans har passert 100 millioner streams.

– Hvor gøy er ikke det da? Det er svært, men jeg har allerede gjort plass i leiligheten til det!

I september kommer det også ny musikk fra Villa.

– Jeg er litt usikker på om jeg slipper en EP, eller fire enkeltstående låter, men det kommer iallfall noe. Og så planlegger vi en slags avslutningsmarkering av sommerturneen på Sentrum Scene i Oslo i oktober.

Publisert: 06.08.20 kl. 14:15

