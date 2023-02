VIKTIG JOBB: Rihanna er ansvarlig for årets pauseinnslag fra Super Bowl-finalen søndag. Det opptar for tiden de aller fleste tankene hennes, sier hun i et intervju.

Rihanna: Oppslukt av Super Bowl

Rihanna (34) innrømmer at hun for tiden kun tenker på én eneste ting – hennes første opptreden på syv år.

Det skjer i pausen under den amerikanske Super Bowl-finalen kommende søndag. Pauseunderholdningen her er det kanskje mest ikoniske og største oppdraget man kan få som artist, og i år er det altså Rihannas tur til å få denne æren.

– Jeg har vært så fokusert på Super Bowl at jeg fullstendig har glemt at jeg snart har bursdag. Jeg har helt glemt Valentinsdagen – for meg er det nå bare Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl, sa superstjernen i en samtale med Apple Music torsdag, ifølge CNN.

Rihanna forklarte ellers at det verste var å velge hvilke sanger hun skal fremføre. Hun får nemlig bare 13 minutter til rådighet.

– Det var virkelig den største utfordringen og den klart vanskeligste delen. Å gjøre maksimalt ut av 13 minutter samtidig som man skal feire, det er slik showet kommer til å bli. Det blir den best mulige feiringen som vi kan klare å lage av katalogen min, sa Rihanna, og la til:

– Men det viste seg vanskelig å presse 17 års arbeid inn på 13 minutter, men jeg tror vi klarte oss fint.

Rihanna og partneren A$AP Rocky ble foreldre til en liten sønn i mai i fjor, og Rihanna delte også noen tanker rundt hvordan det å bli mor har forandret henne på en positiv måte.

– Det er noe som bare skjer og du føler du kan «ta» hele verden. Du kan gjøre alt, sier hun.

Samtidig innrømmer hun at det er knyttet nerver til søndagens opptreden – en av de viktigste i karrieren.

– Super Bowl er en av de største scenene i verden. Så skremmende som det kan være, har jeg heller ikke vært på scenen på syv år. Det er noe oppkvikkende ved den utfordringen. Det er viktig for meg å gjøre det i år, det er viktig å representere. Og det er viktig for meg at sønnen min kan se det.

Årets Super Bowl-finale går mellom Kansas City Chiefs og Philadelphia Eagles og arrangeres i Glendale, Arizona.

