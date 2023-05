LURT SMIL: Ed Sheerans nye album mangler de skarpe kantene som kunne gjort det interessant.

Plateanmeldelse: Ed Sheeran – «– (Subtract)»: Allergisk mot originalitet

En av verdens største popstjerner fortsetter å levere tilforlatelig medhårspop som egner seg best i bakgrunnen.

Han virker strengt tatt som en ålreit fyr, Ed Sheeran. Og etter et fjorår preget av personlige traumer – hans gravide kone fikk kreftdiagnose, mens bestevennen døde brått og uventet – er det lett å unne ham hell og lykke.

Ting ser da også ut til å lysne for den engelske sangeren denne våren. Tidligere denne uken kom den kritikerroste dokumentarserien «The Sum of It All», som etter rapportene skal være et intimt og rørende portrett av en enkel mann i en dyp livskrise, og i går ble han rettmessig frikjent for anklagene om plagiat fra Marvin Gayes grådige rettighetsforvaltere.

Men så er det denne musikken, da. «– (Subtract)» er Sheerans femte album, og selv om tekstene på platen tid- og forsøksvis reflekterer prøvelsene han har vært gjennom, befinner melodiene seg i trygg avstand fra noe som kan minne om originale eller overraskende vendinger.

Aaron Dessner er hanket inn som produsent og medlåtskriver – et valg som i det minste på papiret fremstår logisk: The National-musikeren har tross alt vært en avgjørende brikke i Taylor Swifts overgang fra radiovennlig countrypop til jordfarget folkindie.

Når ikke det klaffer like godt mellom Dessner og Sheeran, skyldes det et gjennomgående middelmådig låtmateriale. Lyspunkter forekommer: Det vagt truende mellompartiet i «Dusty» har noe for seg, og falsetten på «Borderline» løfter et allerede sterkt refreng. «The Hills of Aberfeldy» vil kunne utløse en viss dragning mot det skotske høylandet for de som måtte være mottagelige for den slags.

Til syvende og sist egner «– (Subtract)» seg først og fremst til å surre i bakgrunnen, vellydende og ufarlig, uten at noen har grunn til å hisse seg opp i noen retning.

BESTE LÅT: «Dusty»