SMØRSANGER: Michael Bublé på scenen i Illinois 2. september.

Michael Bublé til Norge

Michael Bublé (47) går på scenen i Telenor Arena i Bærum 12. mars neste år.

Crooneren er i disse dager på veiene med sin «Higher Tour», og nå er det altså klart at Norge står på besøksplanen.

«Det finnes ingen over eller under denne ikoniske mannen, som er et fyrverkeri av en showman, og som alltid leverer noen unike minner», skriver arrangør Peer Osmundsvaag i All Things Live i en pressemelding.

Den kanadiske stjernen har opptrådt flere ganger i Norge, senest på samme scene i 2019. Det var etter noen tunge år for ham og familien, der sønnen på tre år fikk kreft. Bublé tok pause fra musikken og uttrykte i en periode usikkerhet rundt hvorvidt han noensinne kom til å turnere igjen.

Firebarnsfar

I dag er sønnen frisk, og Bublé og kona Luisana Lopilato (35) har utvidet flokken siden den gangen.

For fire år siden fikk paret en datter, og så sent som i august i år, fikk de enda en jente. Sønnene er blitt åtte og seks år.

EKTEPAR: Luisana Lopilato og Michael Bublé på Billboard Music Awards i Las Vegas i mai.

Bublés ferskeste album, nummer 11 i rekken, kom i mars i år. Den fikk en heller lunken mottagelse av VGs anmelder som ga terningkast to og mente at «dette simpelthen ikke holdt».

47-åringen er uansett å betrakte som verdens største i sin sjanger. Han har solgt over 75 millioner plater verden over og har høstet fire Grammy-statuetter, samt en rekke andre trofeer.

For fire år siden ble Bublé hedret med sin egen stjerne på ærverdige Hollywood Walk of Fame i Los Angeles.