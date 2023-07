BRUDD: Ricky Martin (t.v.) og Jwan Yosef i Frankrike i mai i fjor.

Ricky Martin og ektemannen skilles

Ricky Martin (51) og Jwan Yosef (38) går hver til sitt.

Det opplyser de i en felles uttalelse til People.

– Vi har bestemt å avslutte ekteskapet med kjærlighet, respekt og verdighet – for barna våre og for å hedre alt vi har opplevd som par gjennom disse vidunderlige årene, sier de to i kunngjøringen.

Paret har to barn sammen, og Martin har i tillegg tvillinger fra før.

– Vårt største ønske nå er å kunne fortsette å ha en sunn familiedynamikk og et forhold der fred og vennskap står i sentrum, sier partene, som presiserer at de skal ha felles omsorg for barna.

Den puertorikanske popstjernen giftet seg med syriskfødte Yosef, som er kunstner, i 2018. Yosef er født i Syria, men vokste opp i Sverige.

«Livin’ La Vida Loca»-sangeren og Yosef møttes over Instagram i 2015, og sto året etter frem som kjærester.

2021: Ricky Martin (t.v.) Jwan Yosef på motegalla i New York.

