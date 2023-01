DØD: David Crosby, her på et bilde fra 2014.

David Crosby er død

Den legendariske artisten og låtskriveren ble 81 år.

Variety melder om David Crosbys bortgang.

Det er kona Jan Dance som bekrefter dødsfallet:

«Det er med stor sorg jeg melder at vår høyt elskede David (Croz) Crosby har gått bort etter lang tids sykdom», opplyser hun.

Både kona og sønnen Django satt ved rockeikonets side til det siste.

«Selv om han ikke lenger er med oss, vil hans varme sjel fortsette å lede og inspirere oss. Hans utrettelser vil leve videre gjennom den legendariske musikken», heter det i kungjøringen.

«Vi vil savne ham dypt, og vi ber om respekt for privatlivets fred mens vi sørger og prøver å ta dette enorme tapet inn over oss.»

Amerikanske Crosby var med på å danne to av 60-tallets mest populære og innflytelsesrike rockeband – Byrds og Crosby, Stills & Nash (sistnevnte tok etter hvert navnet Crosby, Stills, Nash & Young). Han ble innlemmet i ærverdige Rock and Roll Hall of Fame med begge disse bandene.

Blant de mest kjente låtene, er «Long Time Gone», «Carry Me», «Everybody’s Been Burned», «Lady Friend», «Almost Cut My Hair», «What’s Happening» og «Wooden Ships».

Han har også gitt ut en rekke soloalbum.

David Crosby har besøkt Norge en rekke ganger opp gjennom karrieren, senest i 2018. Da opptrådte han både i Bergen og Oslo.

Etheridge i sorg

81-åringen spilte også i flere filmer. I 2000 sto Crosby og artisten Melissa Etheridge (61) frem på «60 Minutes» og fortalte at han var biologisk far til hennes to barn, Bailey Jean og Beckett Cypher.

Han etterlater seg også flere barn.

«Tusen takk, David Crosby. Jeg vil savne deg min venn», skriver Melissa Etheridge på Twitter sammen med et symbol for knust hjerte. Hun deler bilde av de to:

Også Brian Wilson (50) skriver på Twitter at han er «knust av sorg» etter tapet av vennen.

«Jeg vet ikke hva annet jeg kan si», skriver han under et bilde av seg og Crosby:

