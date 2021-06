POPDRONNING: Taylor Swift, her på Grammy-utdelingen i Los Angeles i år, der hun vant pris. Foto: Jordan Strauss / Invision

Taylor Swift: − Verden ser annerledes ut for alle med knust hjerte

Når Taylor Swift (31) gir ut suksessalbumet «Red» på nytt, blir det med en haug ekstra låter, deriblant en på hele ti minutter.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

To år er gått siden den bitre platekrangelen som gjorde at Swift mistet rettighetene til sine seks første album. Den amerikanske popstjernen svarte med å love å spille inn platene på ny, noe hun er i full sving med.

Første nylansering kom i april, en utgivelse som VGs anmelder beskrev som «bittersøt hevn» og belønnet med terningkast 5.

Nå har Swift satt datoen for den neste – som er «Taylor’s Version» av albumet «Red» fra 2012. 19. november kommer albumet med de nyinnspilte kjenningene. Men ikke bare det.

«Dette blir første gang dere får høre alle de 30 låtene som egentlig skulle være med på «Red». Og hei, én av den er til og med 10 minutter lang», skriver hun på Twitter:

Swift er kjent for å vrenge sjelen i låter om knust kjærlighet. Hun befant seg i en slik fase da hun ga ut «Red» første gang. Flere ekskjærester har måttet tåle å få sanger rettet mot seg.

Siden den gang har det imidlertid skjedd mye. De siste fire årene har Swift vært kjæreste med den britiske skuespilleren Joe Alwyn (30).

Kanskje er det derfor 31-åringen nå føler for å forklare mer om årsaken til at «Red»-låtene ble til – i og med at de nå får nytt liv.

«Jeg har alltid sagt at verden ser annerledes ut for alle med knust hjerte. Den beveger seg rundt en annen akse, i en annen fart. Tiden veksler med å gå fremover og bakover», skriver hun i Twitter-meldingen.

Swift går deretter i detalj om de følelsene man sliter med når man har kjærlighetssorg, som sårbarhet og håpløshet.

«Både melodisk og tekstmessig gjenspeilet «Red» en sønderknust person», betror hun og utdyper det hun omtaler som smertefulle minner.

Samtidig snakker hun om helbredelse og det å komme seg videre.

Bakgrunnen for at Swift spiller inn alle sine gamle låter på nytt, er at plateselskapsmogulen Scooter Braun i 2019 kjøpte plateselskapet «Big Machine Records».

Det var Taylors gamle plateselskap, før hun byttet til «Universal Music Group». Med salget av plateselskapet fulgte Taylors seks første album, det hun selv kaller «sin musikkarv». Dette forhindret henne i å eie en stor del av sin egen musikkatalog.

Braun solgte senere rettighetene videre til et investeringsfond.

«Dette er andre gang musikken min blir solgt uten at jeg er informert», tordnet Swift på Twitter.