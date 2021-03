KALD KONSERT: Kygo tok seg opp i Sunnmørsalpene for å lage strømmekonsert. Dette bildet fra Strandafjellet er et arkivfoto. Foto: Erik Simander/Halvard Alvik

Kygos manager sier de måtte lure publikum om konsert på Strandafjellet

Manager Myles Shear forteller at Kygo bladde opp rundt en million av egen lomme for å gjennomføre utendørskonserten – som de fikk hjelp av lokale myndigheter til å holde hemmelig.

Av Thomas Talseth

Denne uken ble det for første gang på lenge mulig å få se et nytt liveshow med Kyrre Gørvell-Dahll (29).

Å være til stede var ikke aktuelt for publikum, men for 150 kroner kunne man strømme konserten via plattformen Moment House – som har Justin Bieber-manager Scooter Braun i ryggen, og som både Kygo og hans manager har eierskap i.

Konserten ble, etter det VG kjenner til, spilt inn i første halvdel av februar – på Roaldshorn, en del av Strandafjellet i Stranda kommune, som ligger i Møre og Romsdal.

Oppsettet over fjell og fjord var i sedvanlig spektakulær Kygo-stil. Kygos hvite og gjennomsiktige flygel ble flydd inn med helikopter.

Det hele såpass ekstravagant at det fikk oppmerksomhet i store internasjonale medier, blant dem amerikanske TMZ og britiske Daily Mail.

Det amerikanske musikkmagasinet Rolling Stone snakket med Kygo og hans manager Myles Shear i forkant av strømmingen.

Til dem forteller Shear at en del av arbeidet i forkant gikk ut på å holde begivenheten hemmelig for publikum.

– Folk begynte å høre at dette skulle skje. Det siste vi ønsket var at folk skulle samles. Jeg var i kontakt med den lokale byen for å sørge for at ingen møtte opp. Vi benektet at det var noen arrangementer, sier Shear til Rolling Stone.

Holdt tett

Jan Ove Tryggestad er ordfører i Stranda kommune. Han sier til VG at de fikk en anmodning fra Kygo-leiren om å legge lokk på nyheten om arrangementet på Roaldshorn.

– Vi pleier å holde tett og være lojale mot det, sier Tryggestad om slike henvendelser, som kommunen har blitt vant til – nylig var den vertskap for Tom Cruise og hans siste «Mission Impossible»-innspilling.

– Det er ikke alt vi behøver å gå ut med i offentlig sammenheng, sier ordføreren, og legger til at pandemisituasjonen også gir grunn til å jobbe for å unngå forsamlinger.

GLAD FOR PR: Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad. Foto: Stranda kommune

Tryggestad påpeker at Stranda i stor grad lever av reiselivsnæringen. PR’en Kygo-konserten fører med seg er følgelig gull verdt for kommunen.

– Hvis vi skulle fått avspilt en reklamefilm for Stranda via kanalene Kygo når ut i, måtte vi betalt mange, mange millioner. Det ville kostet oss omtrent et kommunebudsjett.

Betalte selv

Ifølge Rolling Stone sier manager Shear at Kygo selv bladde opp over hundre tusen dollar – over 855.000 kroner med dagens kurs – for å få gjennomført konserten.

KYGO-MANAGER: Myles Shear. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB

Magasinet skriver videre at fans fra over hundre land hadde kjøpt billett i forkant.

I Bergens Tidende ble det tidligere denne uken hevdet at strømmekonserten nærmet seg 15.000 solgte billetter, hvilket ville tilsvare drøye to millioner i inntekter.

Der står det også at «hele produksjonen har ekstern finansiering».

Myles Shear og co-manager Jan M. Bjordal har ikke besvart VGs henvendelser om kommentar til saken.

Besatt av pyro

Shear er ifølge Rolling Stone «besatt» av pyroeffekter og produksjon. Manageren forklarer at det gikk et lys opp for ham da han så Avicii spille live.

– Alt må være stort. Alt er viktig. Hver eneste visuelle effekt, hvert eneste fyrverkeri er det som setter musikken ut i livet ... Det hever alt, og det er en del av merkevaren vi har bygget rundt et Kygo-show: vokalister, fyrverkeri, piano og helikopter. Jeg synes ikke det er noe show uten det.

Manageren synes åpenbart det er godt å være tilbake i rigge-gamet:

«Gått en stund siden sist jeg kunne gaule til noen og fortelle dem at vi trenger mer fyrverkeri», skrev han på Instagram ved siden av en promovideo for konserten i februar.