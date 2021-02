EKSPAR: Nicole Young og Dr. Dre på en premiere i Los Angeles i 2015. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Dr. Dre langer ut mot ekskona i ny låt

Et utdrag av låten «Greedy Bitch» er postet på nettet, og innholdet vekker oppsikt.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Den verdensberømte artisten og produsenten (56) var nylig innlagt på sykehus med hjerneblødning. Sykehusoppholdet er også tema i låten som det siste døgnet får omtale i flere amerikanske og britiske medier, som TMZ og NME.

Aftermath-produsent DJ Silk (58) postet det to minutter lange utdraget i en live-sending på Instagram i helgen.

En del av klippet er foreviget på YouTube. Det spres også i andre sosiale medier, som Twitter:

Men «Greedy Bitch» tolkes som et tydelig spark i retning Dr. Dres fraseparerte kone, Nicole Young (50).

Én av strofene kan oversettes til norsk med: «Prøve å ta livet av meg med løgnene og fornærmelsene».

Et annet lyder som følger: «Jeg ser at du prøver å fucke meg opp mens jeg ligger på operasjonsbordet.»

Den låtpassasjen som er lekket, går ellers ut på at kvinnen han synger om, er pengegrisk, mens han selv ligger på det som kunne vært dødsleie.

«Grådige bitch, ta et bilde. Du vet hva det blir penger av», rapper Dr. Dre.

Klippet av låten, der også rapper KXNG Crooked (44) medvirker, spres nå i sosiale medier.

Det er ikke kjent når låten skal lanseres i sin helhet, men nettstedet Rap-Up melder om at Eminem (48) også muligens skal delta på sluttproduktet.

Nicole Young har ikke kommentert låten offentlig. Hun har åpne kontoer i sosiale medier.

Rap-Up skriver at Dr. Dre fant veien til platestudio dagen etter at han ble skrevet ut i januar.

Dr. Dre og Young hadde vært gift i 24 år da det i fjor sommer ble kjent at hun hadde søkt om skilsmisse. Paret har sønn på 24 og en datter på 20 sammen. Dr. Dre har i tillegg fire barn fra tidligere forhold.

Ifølge amerikanske medier fremsatte Young i separasjonspapirene krav om økonomisk støtte fra ektemannen. De to skal ikke ha hatt noen ektepakt.

Dr. Dre, som egentlig heter Andre Young, skal være god for rundt seks milliarder kroner.

Rapmogulen postet dette innlegget for seks uker siden, der han takket for støtten mens han var syk, og samtidig informerte om at det nå går bra med ham:

