Her danset 5000 – uten munnbind

Mens Norge venter på Regjeringens avgjørelse rundt festivalsommeren, danset 5000 glade briter søndag til tonene av indiebandet Blossoms – uten munnbind og uten sosial distansering.

BBC skriver at dette er et pilotprosjekt for å se om den britiske festivalsommeren kan reddes. Konserten ble for øvrig arrangert for øvrig av Melvin Benn og Festival Republic, som i sin tid eide Hovefestivalen på Tromøya utenfor Arendal før denne gikk konkurs.

Alle de 5000 konsertlystne i Liverpool måtte vise til negativ coronatest før de slapp inn i teltet, og de ble også bedt om å ta en test når de kom hjem.

– Dette var opprinnelig ikke med i Events Research-programmet, og jeg måtte nesten tvinge dem til å si ja til dette. Hvis ikke, ville man ikke fått innhentet nok data for festivalsesongen, sier Melvin Benn til BBC.

Helsemyndighetene var selvfølgelig også til stede under den utsolgte konserten og overvåket faktorer som hvordan publikum bevegde seg, hvilken interaksjon de hadde, ventilasjon, varighet og mat- og alkoholinntak.

Vokalist Tom Ogden i Blossoms sier til BBC at det var en ære å få være det første bandet som får spille for et så stort publikum igjen.

– Jeg kan nesten ikke forestille meg det, alle disse menneskene uten maske og skulder til skulder. Det er for å være ærlig ganske surrealistisk, sier Ogden.

I Norge er det ventet at Regjeringen legger frem sine anbefalinger om den norske festivalsommeren mot slutten av denne uka eller i begynnelsen av neste. Den regjeringsutnevnte Sommergruppa under ledelse av Frank Nes i Bergen Live har siden i mars jobbet med løsninger for hvordan den norske festivalsommeren kan reddes.