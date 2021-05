GLISER BREDT: Twisted Sisters vokalist Dee Snider (for ordens skyld; til venstre) vant rettssaken mot den australske politikeren Clive Palmer som brøt loven om opphavsrett under sin politiske kampanje i 2019. Foto: [WILLIAM WEST, THIERRY ZOCCOLAN] / AFP

Må betale millioner etter å ha brukt Twisted Sister-låt

Den australske politikeren Clive Palmer tapte så det suste etter å ha blitt ført for retten i forbindelse med bruken av Twisted Sisters «We’re Not Gonna Take It» i en politisk kampanje i 2019.

Av Stein Østbø

Det er New York Times som skriver dette.

I det som skal være den største utbetalingen i en rettighetssak i australsk historie ble Palmer dømt til å betale ialt 1, 5 millioner australske dollar – eller 7, 4 millioner norske kroner – for å ha kopiert den legendariske hardrock-låten fra 80-tallsheltene i Twisted Sister.

Gruppens vokalist og låtskriver, Dee Snider (66), var kjapt ute for å kommentere dommen på Twitter med et massivt halleluja-rop.

Det var i 2019 at Clive Palmer – en milliardær som har slått seg opp på gruvedrift – gikk til valg i Australia i spissen for United Australia Party. Til å fronte sin egen kampanje valgte han en låt som han hevdet å ha skrevet selv, «Australia Ain’t Gonna Cop It».

Det gikk imidlertid ikke lang tid før fansen oppdaget likhetene med Twisted Sister-låten, og dermed tok bandets plateselskap, Universal Music, rettslig affære.

Under rettssaken kom det frem at Palmer ved flere anledninger hadde forsøkt å lisensiere «We’re Not Gonna Take It» fra Universal Music, men politiker og plateselskap ble aldri enige om rett pris.

I den knusende dommen heter det at Clive Palmers påstander om at det var hans egen sang er «latterlige» og «fantasifulle», og dommeren mente også Palmer hadde avgitt falskt vitnemål.

Det hører med til historien at Dee Snider i 2015 ga Donald Trump tillatelse til å bruke samme sang i sin presidentkampanje - en tillatelse han senere trakk tilbake.

Det hører også med til historien at Clive Palmer tapte det australske valget i 2019.

Rettelse: VGs kilde i denne saken var New York Times som hadde konvertert erstatningssummen fra australske dollar til amerikanske. Dette beløpet ble så konvertert til norske kroner, men det riktige blir å konvertere direkte fra australske dollar. Da blir summen 7, 4 millioner norske kroner, ikke nær ti millioner som VG først skrev.